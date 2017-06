Madrid: métro et taxis en grève en pleine WorldPride

Les machinistes du métro et les chauffeurs de taxi de Madrid ont convoqué des grèves à partir de mercredi et jeudi au risque de semer la pagaille dans le centre-ville bondé pour la fête des fiertés homosexuelles, la WorldPride.

Dans le métro, la grève débutera mercredi à 13H00 (11h00 GMT) quelques heures avant le lancement officiel à 20h00 dans le centre de Madrid des fêtes de la fierté gay.

Les machinistes demandent à être reconnus comme catégorie professionnelle à part entière par la Sécurité sociale.

La grève est prévue pour l'instant jusqu'à la fin du week-end, alors que samedi, la grande parade des Fiertés pourrait attirer jusqu'à un million de personnes.

Un service minimum devrait toutefois permettre la circulation "de 64 à 75%" des trains, en particulier samedi, jour de la plus forte affluence, selon un communiqué de la Communauté de Madrid.

La fédération de taxis Gremial a par ailleurs appelé ses adhérents à la grève jeudi et vendredi, exigeant de nouveau la restriction des activités des sociétés de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) comme Uber ou l'espagnole Cabify.

Des milliers d'entre eux avaient déjà manifesté fin mai pour la même raison.

Les chauffeurs de taxis sont particulièrement irrités par le fait que Uber figure parmi les sponsors de la WorldPride par la mairie de Madrid (gauche).

"Nous sommes fatigués des promesses non tenues et du fait que le moindre événement est mis à profit pour faire la promotion de Cabify et Uber", explique le président de l'association Miguel Angel Leal, cité dans un communiqué.

Au total, la mairie de Madrid estime que plus de deux millions de personnes pourraient participer aux activités prévues depuis le 23 juin et jusqu'au 2 juillet dans la capitale aux 3,1 millions d'habitants de la capitale.