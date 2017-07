A Madrid, une marche mondiale LGBT très festive et surveillée

Avec 52 chars et un slogan, "Viva la vida", des centaines de milliers de manifestants s'apprêtaient samedi à participer à Madrid à la plus importante marche mondiale pour les droits des personnes homosexuelles, bi et trans (LGBT).

A partir de 17H00 locales (15H00 GMT), cette cinquième édition de la "WorldPride parade" - après celle de Toronto en 2014 et avant celle de New York en 2019 - pourrait réunir un à deux millions de personnes selon les organisateurs, dans la capitale espagnole aux 3,1 millions d'habitants.

L'an dernier, 800.000 à 1,2 million avaient participé à la "marche des fiertés" annuelle à Madrid, selon le Collectif LGBT de Madrid.

"C'est une manifestation politique, revendicative, derrière son aspect festif et ludique", affirme le président de la Fédération LGBT espagnole (FELGBT), Jesus Generelo, en réponse à ceux qui jugent qu'elle a pris une tournure trop mercantile et frivole.

La banderole principale revendiquera "les droits, dans le monde entier, des LGTBI - lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes" (nés avec un sexe pas strictement masculin ou féminin), dit-il. Une autre dira qu'"on ne peut plus considérer les +trans+ comme des malades", en référence aux personnes ne se sentant pas en accord avec le sexe de leur naissance.

- Se marier en Allemagne -

L'Espagne n'avait abrogé qu'en 1979 la loi considérant les homosexuels comme des individus dangereux et passibles de prison. Mais il y a 12 ans, le pays avait fait sensation en autorisant le mariage entre personnes de même sexe.

L'Allemagne, elle, n'a rejoint que vendredi la liste des 20 pays occidentaux ayant légalisé le "mariage homo", en dépit de l'opposition de la chancelière Angela Merkel.

"Nous avons obtenu beaucoup des choses mais dans d'autres pays du monde - et même en Espagne dans de petits villages - il faut continuer de lutter", dit à l'AFPT TV Jesus Gonzalez, un photographe espagnol de 41 ans.

Selon l'Association internationale LGBTI (ILGA), les relations sexuelles consenties entre hommes adultes restent illégales dans 72 pays et les rapports entre femmes dans 45.

"La peine de mort pour les actes sexuels entre personnes de même sexe peut encore être appliquée dans huit pays" ou certaines régions, rappelle l'ILGA, citant Iran, Arabie Saoudite, Yémen, Soudan, Somalie, Nigeria et les territoires contrôlés par l'organisation Etat islamique (EI) dans le nord de l'Irak et de la Syrie.

Les organisateurs appellent à manifester à Madrid par solidarité avec ceux qui ne peuvent pas le faire notamment dans la république russe de Tchétchénie. Selon le journal russe Novaïa Gazeta, plus de cent homosexuels y ont été arrêtés ces derniers mois et au moins deux assassinés par leurs proches.

Dimanche dernier à Istanbul, la police turque a tiré des balles en caoutchouc contre la quarantaine de manifestants d'une "Gay Pride" interdite.

- Chars sous protection -

A Madrid, les marches LGBT sont organisées avec le soutien des autorités et attirent chaque année une foule immense, des drag-queens voisinant avec des mâles bodybuildés très dénudés. Mais la plupart des manifestants marchent simplement pour "normaliser ce qui est normal", résume l'organisateur Juan Carlos Alonso.

Cependant, une partie de la communauté LGBT dénonce cette année la présence de chars sponsorisés par des multinationales - Netflix, eBay, Google... - et le fait que le succès soit mesuré aux centaines de millions d'euros de retombées économiques.

Sur fond de craintes de nouveaux attentats en Europe, Madrid a renforcé les précautions, mobilisant 3.500 policiers, agents de sécurité, et pompiers rien que pour le défilé.

Pour la première fois, les chars circuleront dans un périmètre protégé. Un hélicoptère survolera la zone, des contrôles seront effectués aux carrefours et un "couloir d'urgence" sera aménagé.

L'Espagne a été épargnée par les attentats meurtriers de l'EI qui ont frappé Londres, Paris, Bruxelles, Berlin. Mais c'est à Madrid qu'avaient eu lieu, en 2004, les attentats islamistes les plus meurtriers jamais commis en Europe, avec 191 morts.