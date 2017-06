Mariage gay en Allemagne: "un vote pour l'amour"

"L'Allemagne a voté pour l'amour": la communauté homosexuelle réunie devant le Parlement exulte en apprenant la légalisation du mariage gay, une victoire pour elle au terme de plus de vingt ans de combat.

Malgré la pluie torrentielle qui inonde Berlin depuis 24 heures, ils sont venus par plusieurs dizaines devant le bâtiment du Reichstag où délibèrent les députés allemands sur un texte qui doit permettre au pays de rejoindre la plupart des grands pays occidentaux sur la question.

Tous portent des parapluies ou agitent des drapeaux aux couleurs arc-en-ciel, celles de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGTB).

Lorsque les élus allemands finissent par adopter l'autorisation du mariage pour tous par 393 voix contre 226 les cris de joie et les sifflets retentissent sur cette place coincée entre la chambre des députés et la chancellerie. Les bouteilles de mousseux sont ouvertes au milieu des pancartes appelant l'Allemagne à "choisir l'amour".

"Je me suis marié en Ecosse il y a déjà un an, parce que nous ne pouvions pas le faire en Allemagne. Je me réjouis à un point inconcevable qu’un couple qui veut se marier n’ait plus à aller à l’étranger pour ça, mais qu’il puisse se marier de manière tout à fait normale ici", commente Sören Landmann, un jeune homme de 19 ans.

Très présents aussi, les membres de la Fédération allemande des gays et lesbiennes, à la pointe de la campagne en faveur de la légalisation.

- Un 'bastion' tombe -

"L'Allemagne a voté pour l'amour", dit-elle dans un texte distribué juste après le vote, "c'est un jour historique, pas seulement pour les homosexuels mais pour une société plus juste et démocratique".

La journée est particulièrement émouvante pour le député écologiste Volker Beck.

Figure de proue du combat parlementaire en faveur du mariage gay en Allemagne, il assistait vendredi à sa toute dernière session au Bundestag, après avoir décidé de prendre sa retraite politique après 23 ans sur les bancs de l'assemblée.

Et c'est au terme de cette carrière que son objectif s'est réalisé, alors qu'il menait campagne depuis les années 1980 pour les droits de la communauté LGTB. "Aujourd’hui un bastion est tombé", clame-t-il, avant d'être entouré par une nuée d'amis qui l'attendent au pied du Parlement.

Le chemin a été long. Les Verts, qui ont fait irruption dans le monde politique allemand dans les années 1980 avec baskets et cheveux longs, ont lancé dès les années 1990 des initiatives pour faire autoriser le mariage pour tous au Parlement.

Une première victoire pour eux a été obtenue en 2001 avec l'introduction d'une union civile y compris pour les homosexuels, à un moment où une coalition de gauche entre sociaux-démocrates et Verts gouvernait le pays.

Mais depuis la chancelière conservatrice Angela Merkel bloquait. Jusqu'à cette semaine où elle a laissé ses députés voter librement sur le sujet.

"C'est vraiment une reconnaissance, ça fait chaud au coeur", dit Christophe Têtu, homosexuel de 46 ans.