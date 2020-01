Meghan et Harry: le Megxit met en émoi le royaume britannique

Big surprise. La prise de distance du prince Harry et de son épouse Meghan Markle avec leurs obligations royales déclenche une véritable tempête médiatique outre-Manche. Tempète dans un verre d’eau?

En Grande-Bretagne, presse et réseaux sociaux ont déjà trouvé un nom à l’affaire: le Megxit! Une décision «prématurée», «de l’égoïsme», une «guerre civile au palais de Buckingham»… on en passe et des meilleures, à peu près tout le royaume britannique tire à boulets rouges sur le second fils de la Princesse Diana et son épouse Meghan Markle depuis hier soir. Et dire que la reine n’aurait même pas été prévenue!

Une partie de l’année en Amérique du Nord

C’est mercredi soir qu’est tombé le communiqué qui a mis le feu aux poudres, alors que Meghan et Harry rentrent tout juste de leur séjour américain, où ils ont pu apprécier un certain anonymat. «Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres seniors de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la reine», écrivent les Sussex. En clair, de prendre leurs distances, et qui plus est «d’équilibrer notre temps entre le Royaume Uni et l’Amérique du Nord».

Charles à la manœuvre ?

Meghan et Harry qui ne supportent plus la pression médiatique, voilà la raison souvent avancée pour expliquer cette décision. Mais pour Stéphane Bern, monsieur têtes couronnées, interrogé ce matin sur RTL, et qui qualifie l’affaire de «tempête dans un verre d’eau », ce n’est pas tout: «Cela répond à une exigeance du prince Charles qui a demandé à ce que la famille royale soit réduite à son noyau dur car elle coûte un peu d’argent».

Autrement dit, à ceux qui sont susceptibles de régner un jour, ce qui n’est pas le cas d’Harry, désormais sixième dans l’ordre d’accession au trône. On peut penser aussi que Meghan, peu appréciée au Royaume Unis pour ses manières un peu rustres et victime de remarques pour le moins racistes à intervalle régulier, ait bien poussé à retourner du bon côté de l'Atlantique.

Un court communiqué

Fidèle à son habitude de ne rien laisser transparaître, Elizabeth II s’est tout de même fendue d’un (très) court communiqué: «Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir de prendre une autre voie, mais ce sont des questions compliquées qui prennent du temps à régler».

En attendant, ce sont des photos de Kate Middleton, 38 ans aujourd’hui, qui étaient ce midi mises à l’honneur sur le compte Twitter officiel de la famille royale. Un peu comme si la page était déjà tournée.