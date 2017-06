Mossoul, terre de danger extrême pour les journalistes

Le décès de deux journalistes, un Irakien et un Français, après l'explosion lundi d'une mine à Mossoul, vient rappeler les conditions très difficiles dans lesquelles la presse couvre le conflit en Irak et la bataille de Mossoul en particulier.

"En 2015-2016, l'Irak a fait partie d'après notre rapport annuel des trois pays dans le monde où le plus de journalistes ont été tués", et "en incluant les deux journalistes tués hier, depuis 2014, 28 y ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions", rappelle à l'AFP Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF).

Contrairement à un conflit entre des armées régulières, "c'est une guerre de partisans, avec des acteurs comme Daech, une sorte de guerre anarchique avec du danger qui peut venir de partout", explique Reza Moini, spécialiste de l'Irak au sein de l'ONG.

A Mossoul, la configuration des lieux et le fait que les journalistes (comme Stéphan Villeneuve et son confrère Bakhtiyar Addad) accompagnent les forces irakiennes en font une cible potentielle des jihadistes.

"C'est un des endroits les plus dangereux à couvrir, du fait de l'incapacité de prévoir les choses qui peuvent se passer : il y a des snipers embusqués, des drones qui peuvent lâcher des charges explosives sur votre véhicule", décrit Etienne Leenhardt, responsable du service enquêtes et reportages de la rédaction de France Télévisions.

"C'est un labyrinthe, un dédale de petites rues et de ruelles, avec des civils au milieu, et vous n'avez aucune visibilité de là où vous allez arriver la minute d'après", dit-il.

"Mossoul, c'est la fin du combat pour quelques centaines de jihadistes qui jouent leur va-tout pour sauver leur +capitale+. Ils cherchent à infliger le maximum de dégâts, et la vie humaine n'a aucune valeur pour eux", commente à l'AFP Georges Malbrunot, reporter au Figaro, ex-otage en Irak et qui retourne régulièrement depuis 2013 dans le pays.

- 'Epuration journalistique' -

Les médias, en particulier irakiens, avaient déjà payé un lourd tribut lors de la conquête de la ville par Daech il y a trois ans.

"Au moment où elle a été envahie par l'Etat islamique, Mossoul a fait l'objet d'une épuration journalistique, avec une majorité de journalistes poussés à l'exil", et "au moins 10 journalistes et collaborateurs de médias sont toujours retenus en otages par l'EI" dans cette ville stratégique du nord de l'Irak, souligne Christophe Deloire.

Les rédactions dont les journalistes travaillent dans des zones de conflit ont beau évaluer en permanence les risques encourus, et prendre toutes les précautions possibles pour les protéger, elles ne peuvent pour autant leur apporter une sécurité parfaite.

Parmi les multiples procédures mises en place à France Télévisions "les journalistes qui vont sur le terrain sont volontaires pour le faire, ils ont des consignes très scrictes, notamment en termes de matériel (gilets pare-balles, casques...). Ils portent aussi un traqueur, un appareil qui permet de les localiser en cas de besoin", détaille Etienne Leenhardt.

"Nous avons une équipe qui est allée à Raqqa la semaine dernière et que nous avons décidé de sortir (de Syrie) au bout de 48 heures, parce que nous considérions que ce n'était pas un risque +raisonnable+", dit-il.

"La question qui nous traverse en permanence c'est +est ce qu'un reportage vaut la vie d'une personne+? Je comprends qu'on puisse nous le demander, mais nous continuons à dire qu'il est important de ne pas déserter ces terrains-là. Il faut couvrir la souffrance des civils, les enjeux politiques, les conflits ethniques qui se profilent, pour que tout cela ne passe pas sous le radar", confie-t-il.

"Les meilleures procédures du monde ne feront pas que la guerre n'est pas dangereuse", reconnaît Christophe Deloire. Mais "si les journalistes ne couvraient que les endroits parfaitement pacifiques et ne prenaient aucun risque, on aurait une vision de la situation qui ne correspondrait pas à la réalité du monde, et à RSF on considère que c'est le rôle des journalistes de nous faire connaître aussi la situation dans ces lieux dangereux et la vie des personnes dans ces lieux de conflit".