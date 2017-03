Mouvements d'extrême droite: le panorama en Europe

Panorama des principaux partis d'extrême droite dans l'Union européenne au lendemain des élections législatives aux Pays-Bas.

- Pays-Bas -

Le Parti pour la liberté (PVV) anti-islam de Geert Wilders est devenu mercredi la deuxième force du Parlement néerlandais, derrière les Libéraux, avec 20 sièges sur 150 (résultats provisoires), soit cinq élus de plus que lors du dernier scrutin de 2012.

- France -

Le Front national (FN), cofondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, est présidé depuis 2011 par sa fille Marine, candidate à la présidentielle des 23 avril et 7 mai.

Donnée présente au second tour du scrutin dans tous les sondages mais battue dans le duel final, Marine Le Pen fait campagne pour la sortie de l'euro et le rétablissement des frontières nationales.

Le FN qui compte deux représentants à l'Assemblée nationale et deux au Sénat, a été le grand vainqueur du premier tour des élections régionales de décembre 2015 (27,7% des suffrages), mais a échoué à conquérir une région au second tour.

- Hongrie -

Le Jobbik (Mouvement pour une meilleure Hongrie) présidé par Gabor Vona, est la deuxième force du parlement avec 24 députés.

Face à la ligne dure anti-immigration et autoritaire du Premier ministre conservateur Viktor Orban, le Jobbik a remisé les slogans violemment racistes et antisémites de ses débuts pour se recentrer.

- Autriche -

Le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) fondé en 1956 par d'anciens nazis est traversé tant par des courants pangermanistes que libéraux.

Qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle de décembre 2016, son candidat Norbert Hofer a échoué à devenir le premier président d'extrême droite d'un Etat de l'UE.

Le FPÖ compte 38 députés au parlement national.

- Allemagne -

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), présidée par Frauke Petry, formation populiste anti-migrants créée en 2013, flirtant avec l'extrême droite, ambitionne, à l'occasion des législatives du 24 septembre, de devenir le premier parti de droite dure à faire son entrée au Bundestag depuis 1945.

- Italie -

La Ligue du Nord, vieux mouvement sécessionniste, s'est transformée sous l'impulsion de Mattero Salvini qui en a pris les rênes début 2014, en un parti anti-euro et anti-immigrés. Début décembre 2016, il a milité avec succès pour le "non" au référendum sur une révision de la Constitution qui a entrainé la chute du gouvernement de Matteo Renzi.

A la peine pour s'implanter dans le Sud, la Ligue du Nord a obtenu 18 sièges à la Chambre des députés lors des législatives de 2013.

- Belgique -

Le Vlaams Belang (VB, Intérêt flamand) prône l'indépendance de la Flandre, province néerlandophone de la Belgique. Il occupe depuis juin 2014 trois des 150 sièges à la Chambre des représentants, en net recul, voyant son électorat siphonné par le parti nationaliste Nouvelle alliance flamande (N-VA).

- Grèce -

Aube dorée (AD), le parti néonazi et xénophobe de Nikos Michaloliakos, a engrangé un nouveau succès aux législatives de septembre 2015 avec la réélection de 18 députés. Mais début mars, ce parti dont 13 députés sont jugés depuis près de deux ans pour formation de "bande criminelle", a perdu sa place de 3e force du Parlement au profit du PASOK (socialiste) après la défection d'un élu.

- Suède –

Les Démocrates de Suède (SD) ont réalisé une percée historique en septembre 2014 en devenant la troisième force du pays avec 13% des voix. Ils comptent 48 sièges au Parlement sur 349 après avoir exclu début février une députée pour antisémitisme.

Créé en 1998 et présidé par Jimmie Åkesson, ce parti nationaliste et anti-immigration a pris ses distances avec les groupuscules racistes et violents, très actifs dans les années 1990.

- Slovaquie -

Notre Slovaquie (LSNS), parti néo-nazi de Marian Kotleba, lancé en 2012, a tiré profit de la crainte des migrants pour faire en mars 2016 son entrée au Parlement, avec 14 sièges sur 150.

- Bulgarie -

L'Union nationale Attaque (Ataka), dirigé par Volen Siderov, s'en prend aux minorités nationales, notamment Roms. Il a remporté en 2014 11 sièges au parlement, en net recul par rapport au scrutin précédent.

- Royaume-Uni -

Le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (Ukip), sans être qualifié d'extrême-droite, est farouchement anti-immigré et europhobe.

Il s'est trouvé fin novembre 2016 un nouveau patron, Paul Nuttall, pour succéder à Nigel Farage, acteur-clé du Brexit.

L'Ukip est devenu en 2015 la troisième force politique du pays avec près de 13% des voix mais dispose d'un seul député au Parlement.