Naufrage du Sewol: le renflouement de l'épave du ferry se prépare

Les sauveteurs ont entamé mercredi les essais de levage de l'épave du ferry sud-coréen Sewol, près de trois ans après le dramatique naufrage qui avait fait 304 morts, lycéens la plupart, et terni la présidence de la chef de l'Etat désormais destituée.

Eplorés, les parents des victimes appelaient les habitants à prier pour le succès des opérations de renflouement.

Le ferry avait coulé le 16 avril 2014 au large de l'île de Jindo (sud-ouest). Il repose par plus de 40 mètres de fond, et les opérations de renflouement initialement prévues l'an passé ont été plusieurs fois reportées en raison du mauvais temps, les autorités craignant notamment que le navire de 145 mètres de long ne se brise en plusieurs morceaux.

Le renflouement est une revendication essentielle des familles des victimes. Neuf corps qui n'ont jamais été retrouvés pourraient être toujours piégés dans l'épave.

"Je suis une mère à qui sa fille manque vraiment", a déclaré en pleurs Lee Keum-Hui. "Priez pour nous afin que nous rentrions à la maison avec Eun-Hwa".

Mme Lee comme d'autres membres des familles des victimes vivent depuis le naufrage dans des cabanes de fortune à Paengmok, le port le plus proche.

"Nous vous serions reconnaissants de prier avec nous afin que les dernières victimes puissent rejoindre leur famille", poursuit Mme Lee avant de s'effondrer.

Une autre famille endeuillée maintient une veille depuis la tragédie dans un camp édifié sur une colline à Donggeochado, l'île la plus proche du lieu du naufrage, à 1,5 kilomètre.

Des rubans jaunes, qui symbolisent les victimes d'une catastrophe meurtrière, ont été accrochés aux arbres. Au fil du temps, ils ont perdu leur couleur.

- 'Homicide par négligence' -

Dans une ambiance tendue, le père d'un disparu essaye de guetter les opérations à la jumelle. "Nous ne raserons pas le camp même quand le Sewol sera renfloué", dit-il sous couvert de l'anonymat. "On ne sait jamais ce qu'ils vont trouver sous l'épave". Une cinquantaine de proches des victimes sont parties en mer pour regarder les opérations, explique-t-il.

Deux énormes barges ont été positionnées de part et d'autre du navire de 6.825 tonnes. Les opérations, qui sont dirigées par un consortium chinois, nécessitent l'utilisation d'air bags, de poutres et de câbles.

Lorsque les deux-tiers de l'épave auront fait surface, un bâtiment semi-submersible sera positionné en-dessous afin de la renflouer totalement et de la transporter jusqu'au port de Mokpo où les recherches pour les disparus seront menées.

D'après un responsable du ministère des Affaires maritimes, il a fallu trois heures pour hisser l'épave un mètre au-dessus du fond de la mer. Les plongeurs sont en train de vérifier la stabilité du ferry et si aucun problème n'est constaté, les opérations de renflouement, qui prendront trois jours, pourront commencer.

Le naufrage avait rejailli sur la présidence de Park Geun-Hye, la présidente destituée depuis, dans un retentissant scandale de corruption.

Elle avait passé les premières heures pourtant cruciales de cette tragédie recluse dans sa résidence. Elle ne s'est jamais expliquée sur ce qu'elle avait fait, alimentant les spéculations les plus folles, entre rendez-vous galant et opération de chirurgie esthétique.

En la destituant en décembre, l'Assemblée nationale l'avait accusée de négligence pendant le naufrage, ce qui n'a pas été retenu par la Cour constitutionnelle qui vient d'entériner sa destitution.

Le drame, principalement causé par des erreurs humaines - un espace de chargement illégalement redessiné et en surcharge, un équipage inexpérimenté et des relations troubles entre l'opérateur et les autorités de régulation - avait choqué le pays.

Le ferry avait mis trois heures à couler mais ceux qui étaient à bord n'ont jamais reçu d'ordre d'évacuation.

Le capitaine du ferry Lee Jun-Seok a été condamné à la prison à perpétuité pour "homicide par négligence" et 14 membres de l'équipage se sont vu infliger des peines de deux à 12 ans d'emprisonnement.