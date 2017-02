Netanyahu sur la défensive avant un rapport sur la guerre de Gaza

Le contrôleur de l'action gouvernementale en Israël publie mardi un rapport qui s'annonce sévère contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et ses généraux sur l'état de préparation de l'armée lors de la guerre de Gaza en 2014.

Les soldats israéliens engagés dans l'opération "Bordure protectrice" en juillet-août 2014 ont été confrontés aux tunnels militaires du Hamas sans disposer de plan opérationnel approprié pour faire face à ce qui était pourtant, avec les roquettes, l'une des armes stratégiques de leur adversaire, devrait dire le rapport publié à 14H00 GMT selon des fuites dans la presse.

La faute en incomberait au Premier ministre, au ministre de la Défense et au chef de l'état-major de l'époque ainsi qu'aux chefs des différents services de renseignement qui n'ont que partiellement et tardivement informé les membres du cabinet restreint en charge des questions de sécurité.

Proprement informé, le cabinet aurait pu faire pression sur le chef de gouvernement et les généraux, devrait dire le rapport dressé par les services du contrôleur de l'Etat, haut responsable chargé d'inspecter l'action du gouvernement.

A travers ce rapport, Israël revient sur le plus meurtrier des trois conflits livrés par l'armée israélienne dans le territoire palestinien depuis que le Hamas, grand ennemi d'Israël, y a pris le pouvoir en 2007.

Le document revisite "Bordure protectrice" dans sa dimension non pas opérationnelle mais politique en examinant le processus de décision avant et pendant la campagne militaire, en particulier sur les tunnels.

Avant même sa publication, il a provoqué les tirs de barrage de M. Netanyahu et de ceux qui défendent la conduite de cette guerre.

"Nous avons infligé au Hamas le coup le plus puissant qu'il ait jamais reçu. Nous avons tué un millier de terroristes du Hamas et ses commandants les plus éminents", a dit M. Netanyahu lundi. Il a parlé de "complète coordination entre responsables politiques et militaires".

- "Règlements de comptes" -

Le rapport est publié au moment où M. Netanyahu est sous pression: de la droite de son gouvernement et des investigations policières le visant pour des faits présumés de corruption.

Israël est habitué depuis des années aux élections anticipées et les adversaires de M. Netanyahu ont beau jeu d'attaquer celui qui doit une grande partie de sa longévité à sa réputation d'efficacité en matière de sécurité.

Depuis fin août 2014, Israël et le Hamas se réarment en prévision de la prochaine confrontation, même si, comme en 2014, aucun des deux ne semble en vouloir pour l'instant.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a prévenu le Hamas que la prochaine guerre serait la dernière. Israël a de nouveau lourdement répliqué lundi à un tir de roquette en provenance de la bande de Gaza.

Les riverains israéliens de l'enclave vivent toujours dans la hantise des tunnels. Ils n'ont pas oublié la vidéo montrant des combattants palestiniens s'infiltrer par un tunnel en Israël et tuant cinq soldats pendant la guerre de 2014.

Le ministre Naftali Bennett, un nationaliste religieux qui mène la vie dure au Premier ministre en lui disputant l'électorat le plus à droite, pourrait être l'un des premiers à se glorifier d'avoir tenu tête à l'époque à M. Netanyahu et aux généraux et d'avoir réclamé un plan contre les tunnels.

La guerre de 2014 s'est achevée sans désigner clairement un vainqueur. M. Netanyahu revendique comme un succès le relatif calme en vigueur le long de la frontière. Le ministre de la Défense a quant à lui assuré que loin des "règlements de comptes et des récriminations" du moment, l'armée s'était attachée "à tirer les leçons et à corriger ce qui devait l'être dès le lendemain de l'opération", a-t-il dit.

"Politiquement, on entend beaucoup de bruit en ce moment", dit l'analyste Avraham Diskin, "mais dans un mois tout aura été oublié".