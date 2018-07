Nicaragua: l'Eglise veut poursuivre son rôle de médiateur

Les évêques de la Conférence épiscopale du Nicaragua (CEN) entendent continuer de jouer leur rôle de médiateurs dans la crise politique qui secoue le pays, malgré les attaques du gouvernement dont elle est la cible, a annoncé dimanche l'évêque auxiliaire de Managua, Silvio Báez.

"Bien sûr qu'appeler au dialogue à l'heure actuelle sera difficile en raison de l'attitude conflictuelle du gouvernement et de son langage calomnieux à l'encontre de l'Eglise", a déclaré à la presse Mgr Silvio Báez à l'issue d'une messe célébrée en l'église San Miguel Arcángel de Managua.

Mais pour autant, "nous n'allons pas nous arrêter et nous allons appeler à nouveau au dialogue", a-t-il ajouté.

Le président Daniel Ortega a accusé jeudi les évêques médiateurs d'être des "putschistes" et de fomenter un "coup d'Etat".

L'église nicaraguayenne joue le rôle de médiateur dans le dialogue entre le gouvernement et l'Alliance civique pour la justice et la démocratie, qui regroupe étudiants, entrepreneurs, paysans et membres de la société civile. Le dernière session plénière des pourparlers remonte au 15 juin.

Plus de 280 personnes ont perdu la vie dans une vague de manifestations, qui a débuté le 18 avril, pour réclamer la destitution de Daniel Ortega.