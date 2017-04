Paraguay: funérailles d'un opposant tué lors des manifestations

Une foule a accompagné dimanche au Paraguay le cercueil du jeune opposant tué d'un tir dans la tête par un policier au cours des manifestations contre un projet de réforme de la Constitution qui permettrait la réélection du président.

Samedi à l'aube, le président de la formation d'opposition Jeunesse libérale (Juventud Liberal), Rodrigo Quintana, 25 ans, a perdu la vie lorsque la police a fait irruption au siège du parti alors qu'elle pourchassait des manifestants dans les rues d'Asuncion.

Vendredi dans la soirée, le bâtiment du Congrès avait été saccagé et partiellement incendié durant des protestations. Les heurts avec les forces de l'ordre ont fait, en plus de ce mort, une trentaine de blessés et 211 personnes ont été arrêtées.

"Rodrigo Quintana, martyr de la liberté et de la démocratie", pouvait-on lire sur la pancarte en tête de la procession dans la localité de La Colmena, à 130 km au sud-est de la capitale.

Une de ses filles transportait une photo de son père décédé, a constaté l'AFP.

Le policier qui a tiré, filmé par les caméras de surveillance, est en détention. Il a déclaré être persuadé que son arme tirait des balles en caoutchouc.

Parmi les blessés par balles de caoutchouc au cours des affrontements, figurent le président du Sénat, l'opposant Roberto Acevedo, le candidat libéral battu lors de la présidentielle de 2013, Efrain Alegre, et le député liberal Edgar Acosta, a constaté l'AFP.

A un an de l'élection présidentielle de 2018, l'amendement de la Constitution devrait permettre au président Cartes, au pouvoir depuis 2013, et à l'ex-président Fernando Lugo (2008-2012), un ancien évêque, de briguer un nouveau mandat.

Cette mesure est critiquée par l'opposition, attachée au mandat unique prévu actuellement par la Constitution de ce pays qui a souffert d'une longue dictature sous le général Alfredo Stroessner (1954-1989).

Vendredi en fin de journée, une majorité de 25 sénateurs sur 45 ont approuvé le projet d'amendement de la Constitution. Le vote s'est déroulé dans des bureaux du Sénat, car la salle d'assemblée plénière était occupée par les sénateurs du Parti libéral, opposés à la réforme.

Plus tard, dans la soirée, des heurts ont opposé à la police des centaines de manifestants, scandant "Plus jamais la dictature!".