Pays-Bas: accord trouvé pour une coalition gouvernementale

Un accord a été trouvé aux Pays-Bas entre les quatre leaders des partis politiques engagés dans les négociations pour former une coalition gouvernementale, après un temps record de 208 jours de discussions, ont-ils annoncé lundi.

"Un accord dans les négociations a été trouvé", a déclaré le Premier ministre sortant Mark Rutte, "très content", à la sortie d'une dernière réunion lundi à La Haye entre les leaders des partis engagés, sept mois après les élections législatives.

En rendant public cet accord aujourd'hui, le temps records de 208 jours de négociations pour former un gouvernement est égalé. Mais le projet du nouveau gouvernement pour les années à venir doit encore être approuvé par la chambre basse du parlement, qui se prononcera mardi.

"Enfin, enfin... Je suis heureux. Je pense que c'est un accord impartial dans la ligne de ce que tout le monde souhaite", a réagi Alexander Pechtold, leader des progressistes du D66.

Mais selon les experts, ce mariage s'annonce difficile. Le D66 gouvernera avec le VVD, parti libéral du Premier ministre sortant Mark Rutte, vainqueur des élections en mars, et avec deux partis chrétiens : le CDA pragmatique et l'Union chrétienne (CU), plus conservateur.

Fondé dans les années 1960, le D66 est pour l'avortement, défend les droits LGBT et souhaite que le droit à l'euthanasie soit étendu afin que chacun - pas seulement les personnes en phase terminale - puisse décider de mettre fin à sa vie.

Une ligne politique aux antipodes de celle du CU, fondée sur la Bible, combattant l'avortement, le mariage homosexuel et l'euthanasie.

Cette coalition donne à Mark Rutte et à ses partenaires une majorité ne tenant qu'à un seul siège, avec 76 sièges sur 150 au Parlement.

Si M. Rutte devrait rester Premier ministre, la composition de son troisième gouvernement ne sera pas présentée avant le 23 octobre, selon la télévision publique NOS.