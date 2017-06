Policier et acteur: l'homme à l'hélicoptère qui interpelle le Venezuela

Son histoire est digne d'un film : au Venezuela Oscar Pérez, policier et acteur de 36 ans, vient d'appeler le président Nicolas Maduro à la démission après avoir survolé Caracas en hélicoptère, lançant, selon le gouvernement, des grenades sur la Cour suprême.

Escorté par quatre hommes masqués et armés, M. Pérez est le seul à apparaître le visage découvert, dans une série de cinq vidéos diffusées mardi soir sur Instagram.

Il y affirme faire partie d'"une coalition entre fonctionnaires militaires, policiers et civils (...) contre ce gouvernement transitoire et criminel". Et demande aux Vénézuéliens "de nous accompagner dans ce combat et de sortir dans la rue", dans ce pays secoué depuis bientôt trois mois par des manifestations hostiles au chef de l'Etat et ayant fait 76 morts.

Identifié par le président Maduro comme le pilote de l'hélicoptère ayant jeté selon lui quatre grenades contre le bâtiment de la Cour suprême et tiré 15 coups de feu contre le ministère de l'Intérieur, Oscar Pérez, accusé de vouloir fomenter un coup d'Etat, était activement recherché mercredi.

"Un individu a pris les armes contre la République", a dénoncé le ministre de l'Information, Ernesto Villegas.

En 2015, c'est sous un tout autre visage qu'Oscar Pérez s'était fait connaître au Venezuela : cet homme aux traits fins et aux yeux clairs était alors le héros du film d'action "Mort suspendue".

- Scénario rocambolesque -

Oscar Pérez était aussi coproducteur de ce long-métrage, inspiré d'une histoire vraie, l'enlèvement en 2012 d'un commerçant portugais, relâché 11 mois plus tard. Il y joue le même rôle que dans la vraie vie, celui d'un enquêteur de la police scientifique.

Dans plusieurs interviews qu'il avait alors accordées à la presse locale, c'est le fait d'entendre un enfant des rues dire qu'il voulait devenir "un +pran+ - chef de gang de délinquants emprisonnés - pour avoir de l'argent, des femmes et le respect du quartier" qui l'avait motivé à faire ce film.

Chef des opérations aériennes de la brigade d'actions spéciales de la police scientifique, Oscar Pérez a passé 16 ans dans cette institution.

Selon M. Maduro, il avait été le pilote de son ex-ministre de l'Intérieur et de la Justice, Miguel Rodriguez Torres, un général à la retraite qui a pris ses distances avec le gouvernement.

"Je suis pilote d'hélicoptère, plongeur de combat et parachutiste libre. Je suis aussi père, camarade et acteur (...). Je suis un homme qui sort dans la rue sans savoir s'il va rentrer à la maison car la mort fait partie de l'évolution", confiait-il au journal Panorama avant la sortie de "Mort suspendue".

Oscar Pérez a aussi été instructeur canin, entraînant des chiots à détecter de la drogue et des explosifs.

Ce scénario rocambolesque fait tiquer les adversaires du président Maduro. "Des gens disent que c'est un piège, d'autres disent que (cette attaque) est vraie", a souligné mercredi Julio Borges, président du Parlement, où l'opposition est majoritaire. Et le passé d'acteur de cet homme accusé de préparer un coup d'Etat rend justement sceptique.

"Nous voulons qu'une fois le film terminé, vous ayez un moment de réflexion", disait Oscar Pérez à des jeunes en faisant la promotion de "Mort suspendue". "Que vous vous rendiez compte qu'il y a un avenir, que vous pouvez être productifs et de bons citoyens, que le message envoyé par la télévision, que les chefs de gangs sont ceux qui réussissent, n'est pas vrai".