Pour Ai Weiwei, "n'importe qui peut être un réfugié"

"N'importe qui peut être réfugié": l'artiste chinois dissident Ai Weiwei achève un documentaire sur la crise migratoire. Il porte à cette occasion un regard sévère sur l'état du monde et des Etats-Unis de Donald Trump en particulier, dans une interview à l'AFP.

"Ce qu'on appelle la crise des réfugiés est en fait une crise humanitaire (...) N'importe qui peut être réfugié. Cela pourrait être vous ou moi", estime l'artiste dans son studio du quartier branché de Prenzlauer Berg, à Berlin.

Douze mois durant, lui et son équipe ont sillonné 22 pays, du Bangladesh au Kenya en passant par Gaza, la frontière américano-mexicaine et les camps de réfugiés grecs surpeuplés pour tourner "Human Flow" ("Flux humain"), documentaire sur la crise migratoire qui devrait sortir à la fin de l'été.

"Je pense que le problème doit vraiment être mieux compris par les gens qui ont la chance de vivre en paix", explique cet artiste protéiforme -- tour à tour peintre, sculpteur et plasticien --, célèbre pour ses critiques du gouvernement chinois et ses démêlés avec Pékin.

"Je pense que la paix est toujours temporaire. Personne ne peut être certain d'avoir toujours la paix", poursuit l'activiste, détenu 81 jours en 2011 et qui s'est vu confisquer son passeport par les autorités chinoises pendant quatre ans.

Il l'a récupéré en juillet 2015, avant de s'envoler vers l'Allemagne, où il vit désormais.

"Si vous regardez l'état du monde aujourd'hui, la guerre peut toujours éclater à n'importe quel moment", poursuit-il.

- Retour en arrière -

Ai Weiwei se dit consterné par les débuts du président américain Donald Trump et certaines de ses mesures, comme la tentative de priver de visas les ressortissants de sept pays à majorité musulmane ou sa promesse d'ériger un mur entre les Etats-Unis et le Mexique.

La politique américaine est "assez triste, assez dérangeante (...), elle revient en arrière sur bien des aspects", déplore-t-il, reprochant à M. Trump de stigmatiser certains "groupes de personnes comme étant des terroristes ou des dealers de drogues".

Lors du tournage, explique-t-il, "je suis allé à deux reprises à la frontière" entre le Mexique et les Etats-Unis "et j'ai fait exprès de traverser à l'endroit où Trump envisage de construire le mur".

"J'ai parlé aux migrants, j'ai parlé aux gens côté mexicain, juste pour essayer de comprendre qui ils sont, pourquoi ils veulent aller de l'autre côté", ajoute-t-il.

En fait, "les deux côtés ont besoin l'un de l'autre. Ce n'est pas simplement les Mexicains qui ont besoin des Etats-Unis", juge-t-il, conscient que son histoire personnelle a aiguisé son intérêt pour le sujet.

"Quand j'étais jeune, mon père (le poète Ai Qing, ndlr) était exilé", tombé en disgrâce auprès du régime de Mao Tsé-toung, le fondateur de la Chine communiste.

"Nous avons dû partir vers une région très éloignée et j'ai grandi dans une sorte de camp militaire", se rappelle-t-il.

"Voilà pourquoi (...) je suis très sensible aux personnes contraintes, d'une façon ou d'une autre (...) à chercher, volontairement ou involontairement, de nouveaux lieux" de vie, explique celui qui a consacré récemment plusieurs expositions à la crise des réfugiés, comme à Berlin, Florence ou Amsterdam.

A ceux, hostiles aux réfugiés, qui disent que "le bateau est plein", il rétorque qu'au contraire, il "n'est jamais plein, il n'y a que votre coeur qui est plein".

Lui-même n'hésite pas à se comparer aux réfugiés : "j'étais en Chine mais maintenant, je suis quasiment forcé de quitter la Chine" où certains de ses amis activistes sont "détenus au secret".

"On m'a mis dans le même genre de situation et il est très possible que ça m'arrive une nouvelle fois. C'est la réalité", prévient-il.