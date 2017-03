Près de Mossoul, les familles séparées espèrent des retrouvailles

Téléphone à la main, Ahmed arpente une étendue boueuse près d'un camp de déplacés. Cet habitant de l'est de Mossoul cherche sa tante et son oncle, qui ont fui l'ouest de la ville où l'offensive antijihadistes se poursuit.

"Retrouver ma famille, ce que je ressens est indescriptible, surtout après tout ce que rapportent les médias: les combats, la faim, l'humiliation", confie ce travailleur journalier de 27 ans, son élégant manteau gris détonant sur son survêtement bleu.

Il ne les a pas revus depuis six mois. "Je suis impatient, on va les ramener à la maison", affirme-t-il, alors qu'il attend depuis déjà deux heures près du camp de Hamam al-Alil, à quelque 15 kilomètres de Mossoul.

L'est de la deuxième ville d'Irak, où il réside, a été repris fin janvier par les forces de sécurité irakiennes au groupe Etat islamique (EI), dans la foulée d'une offensive lancée à la mi-octobre.

Mais les opérations continuent pour reconquérir l'intégralité des quartiers ouest, ravagés par des combats meurtriers et que des milliers de civils continuent de fuir chaque jour.

Et les cinq ponts sur le fleuve Tigre qui relient l'est et l'ouest de la ville ont été endommagés par les raids aériens ou les sabotages de l'EI.

- 'Vie en danger' -

De temps en temps, quelqu'un s'approche d'Ahmed pour lui emprunter son antique portable noir et entrer en contact avec des proches.

"Une fois par semaine seulement, on pouvait leur passer un coup de fil. Ils nous disaient qu'ils allaient bien. Allumer le téléphone, ça mettait leur vie en danger", explique le jeune homme, ses chaussettes et sandales noires couvertes de boue.

Autour de lui, des centaines de civils assis à même le sol, leurs vêtements maculés de boue, entourés de leurs maigres possessions et d'enfants pas suffisamment couverts pour les protéger de la pluie et du froid.

Un camion arrive pour distribuer de l'aide alimentaire. Il est rapidement assiégé par une marée humaine. Des mains se tendent vers le ciel pour essayer d'attraper au vol un des cartons jetés par les volontaires, qui ne sont pas parvenus à former une queue.

Pour rétablir le calme, un soldat tire parfois dans le ciel avec son fusil d'assaut, en vain.

Plus de 180.000 personnes ont fui Mossoul-Ouest en raison des combats, selon le gouvernement irakien.

Sur ce total, quelque 111.000 personnes ont trouvé refuge dans les 17 camps et centres d'accueil installés dans les environs de la ville, le reste étant souvent hébergé par des proches.

- 'Sans nouvelles' -

Mohamed Badr Abed est lui venu récupérer la famille de sa sœur, qu’il va ramener dans son village à une trentaine de kilomètres de Mossoul.

Depuis six mois, il ne les avait même pas eus au téléphone.

"Elle m'a appelé ce matin à 7 heures, elle m'a demandé de venir les chercher", poursuit cet employé de la compagnie d'électricité.

"Je n'avais pas entendu sa voix depuis six mois, j'étais sans nouvelles d'eux, je ne savais pas ce qu'ils étaient devenus", raconte-t-il, son visage s'illuminant d'un grand sourire en racontant les retrouvailles: "J'étais heureux, je n'y croyais pas".

Sa sœur est déjà en route pour le village mais le quadragénaire au crâne dégarni attend son beau-frère et ses quatre neveux, soumis aux vérifications de sécurité des autorités, qui craignent que des combattants de l'EI ne s'infiltrent parmi les déplacés.

Abou Omar vient de fuir Mossoul-Ouest avec sa femme et cinq de ses enfants. Il attend sa fille et son gendre, qui habitent dans l'est de la ville. Cela fait un an qu'il ne les a pas vus.

"Aucun peuple n'a vécu les souffrances que nous avons traversées", assure ce quinquagénaire à la barbe grisonnante qui s'exprime sous un pseudonyme.

"Tout ça peut inspirer un feuilleton, un film, un roman", ajoute-t-il, avant de couper court à son interview: son gendre est arrivé.

L'accolade sera brève, presque solennelle, et le départ immédiat.