Presse: "liberté" ou "saut dans l'inconnu", un Brexit "historique"

Euphoriques comme le Daily Mail titrant "Liberté!" ou circonspects comme le Guardian qui redoute un "saut dans l'inconnu", les quotidiens britanniques étaient d'accord sur un point: le caractère historique du Brexit déclenché mercredi.

La presse européenne regrette elle une "séparation douloureuse" et prévoit un "chantier titanesque" et des années d'"incertitude".

"L'Histoire nous regarde", titre The Times (conservateur)qui décrit le processus de sortie de l'Union européenne comme "le plus grand bouleversement politique depuis la Deuxième guerre mondiale".

"Portons un toast à ceux qui rêvaient de ce moment", écrit dans son éditorial le Daily Telegraph, pro-Brexit.

Les tabloïds europhobes s'en donnent à coeur joie, comme le Sun, qui titre "Dover and out", contraction du nom anglais de la ville de Douvres et de "over and out", qui signifie "terminé".

Le quotidien a incrusté ces mots au-dessus d'une photo des falaises blanches de Douvres qui semblent toiser le continent européen en face. "Il est enfin arrivé... le jour le plus important de l'histoire moderne du Royaume-Uni. Aujourd'hui Theresa May va officiellement dire à l'UE: nous partons", écrit-il en Une.

Grand détracteur de l'UE, le Daily Mail proclame "Liberté" et félicite la Première ministre Theresa May d'avoir repoussé la contre-offensive de "l'establishment politique et judiciaire europhile" depuis le référendum du 23 juin où 52% des Britanniques ont voté pour sortir de l'UE.

Comme tous les journaux, le Daily Mail relaye l'appel de Theresa May à l'union sacrée autour du Brexit, alors que les velléités d'indépendance en Écosse et la crise politique en Irlande du nord menacent l'unité du Royaume.

Le Brexit va "affaiblir les 27 États membres restants (de l'UE) et risque d'embarquer ce pays dans une décennie au moins d'instabilité", note le Guardian, quotidien pro-UE de centre gauche, qui redoute "un saut dans l'inconnu".

"Chère UE, il est de temps de partir", lance avec regret le Daily Mirror, tabloïd de gauche pro-UE, qui demande à Mme May de "défendre les intérêts des travailleurs britanniques au moment de discuter du divorce" avec les 27.

En Allemagne, la Frankfurter Allgemeine Zeitung note que "se séparer est douloureux". "Personne ne peut dire avec certitude ce qu'il va se passer dans les deux prochaines années. Une seule chose est sûre: ça ne va pas être de la tarte", souligne le quotidien.

Le conservateur Die Welt prend l'accent allemand pour tendre, en anglais, la main à Londres: "dear Brits, ze door is schtill open". "Ce n'est pas trop tard", insiste également la Berliner Zeitung.

"Brexit: vous nous manquez déjà! Ou pas…" titre en Une le quotidien français de gauche Libération, qui imagine deux scénarios pour le Royaume-Uni cinq ans après le Brexit. Côté pile, "ça roule": "le Brexit a réussi à Londres et à Theresa May réélue triomphalement en 2020, la croissance est là, et le royaume toujours uni". Côté face, "ça s'écroule": "étranglé économiquement, sans l'Irlande du Nord et l'Ecosse, Londres revient la queue entre les jambes demander sa réintégration dans une UE en pleine forme".

"29 mars 2017: le jour où le Royaume-Uni dit adieu à l'Europe", titre le journal conservateur Le Figaro, qui consacre une double page aux "enjeux d'un chantier titanesque".

En Italie, la Stampa (cenre-droit) titre: "Brexit, le jour du divorce" et revient sur l'Ecosse qui réclame un nouveau référendum d'indépendance. "Une sécession contre le Brexit: l'Ecosse défie maintenant Londres", souligne aussi La Repubblica (centre gauche).