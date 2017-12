Raids israéliens contre le Hamas après des tirs de roquettes depuis Gaza

L'armée israélienne a mené jeudi matin des frappes aériennes contre le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza, en riposte à des tirs de roquette en provenance de cette enclave palestinienne.

L'armée israélienne a indiqué, dans un communiqué, avoir visé trois installations militaires du Hamas situées dans la bande de Gaza qu'il contrôle.

"Ces installations militaires servaient à des entraînements et à stocker des armes", a souligné le texte.

"Ces tirs ont été menés en représailles aux roquettes tirées depuis la bande de Gaza mercredi soir", a affirmé la même source.

Selon un responsable de la sécurité palestinienne, les cibles, notamment une installation navale et une base militaire située près du camp de réfugiés Shati, au nord de la bande de Gaza, ont fait l'objet de plus de dix frappes.

Ces sites ont subi des dommages importants alors que les maisons situées à proximité ont subi de légers dégâts, selon cette source qui a également fait état de blessés légers.

Le ministère de la Santé à Gaza n'a pas confirmé l'existence de blessés.

Ces frappes sont intervenues quelques heures après que deux roquettes, tirées depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, ont été interceptées.

L'armée israélienne n'a pas donné plus de détails mais la radio publique a fait état du tir d'une troisième roquette qui a explosé dans un champ en territoire israélien, sans faire de victime.

D'après la radio publique, 14 roquettes ont été tirées à partir de la bande de Gaza depuis la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, le 6 décembre.

L'armée a par ailleurs annoncé qu'elle fermerait, à partir de jeudi, "en raison des événements et des risques en matière de sécurité", les points de passage entre Gaza et Israël --Kerem Shalom pour les marchandises et Erez pour les personnes--.

Israël et le Hamas observent un cessez-le-feu fragile depuis la fin de la guerre de l'été 2014, la troisième dans la bande de Gaza depuis que le mouvement islamiste y a pris le pouvoir en 2007.

Cette trêve est sporadiquement remise en cause par des tirs de roquettes, souvent attribués à des groupes salafistes.

L'armée israélienne réplique systématiquement en ciblant en général des positions du Hamas, qu'elle dit tenir pour responsable de ce qui se passe dans l'enclave sous son contrôle.