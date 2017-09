Raids israéliens contre un dépôt d'armes du Hezbollah en Syrie

Des frappes israéliennes ont visé dans la nuit de jeudi à vendredi près de l'aéroport de Damas un dépôt d'armes appartenant au mouvement chiite libanais du Hezbollah, allié du régime, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

"Des avions israéliens ont tiré des roquettes sur un dépôt d'armes du Hezbollah près de l'aéroport", situé à 25 km au sud-est de la capitale a dit l'ONG.

Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie, Israël a mené plusieurs raids contre l'armée syrienne et le Hezbollah libanais -- l'ennemi juré de l'Etat hébreu-- qui combat avec elle les rebelles et les jihadistes.

Le 7 septembre, l'armée syrienne avait accusé l'Etat hébreu d'avoir mené dans l'ouest du pays des frappes aériennes contre l'une de ses infrastructures, faisant deux morts.

Selon l'OSDH, la frappe avait touché un camp d'entraînement et une branche du Centre de recherches et d'études scientifiques de Syrie (SSRC), un organisme accusé par Washington et d'ex-responsables israéliens d'aider à développer du gaz sarin.

Le site pris pour cible aurait été utilisé par l'Iran et le Hezbollah, un mouvement pro-iranien, selon la même source.

En avril, des frappes israéliennes avaient déjà visé un dépôt d'armes appartenant vraisemblablement au Hezbollah près de l'aéroport de Damas.