Rio: les écoles de samba menacent de boycotter le carnaval de 2018

Les écoles de samba de Rio de Janeiro menacent de ne pas défiler lors de la prochaine édition du carnaval le plus célèbre au monde en cas de réduction de leurs subventions.

Le maire Marcello Crivella a annoncé en début de semaine qu'il envisageait de réduire de moitié la subvention de 2 millions de réais (environ 605.000 dollars au taux de change actuel) octroyée à chacune des 12 principales écoles qui participeront en février 2018 au somptueux défilé du sambodrome.

Avec l'économie réalisée, il a l'intention de doubler de 3 à 6 dollars le montant quotidien attribué aux 15.000 enfants qui fréquentent les crèches municipales.

"Si la décision du maire Marcelo Crivella se confirme, la participation des écoles de samba au Carnaval de 2018 ne sera pas viable", a expliqué la Ligue indépendante des écoles de Samba (Liesa) dans un communiqué publié mercredi soir dans les réseaux sociaux.

Les leaders de la Liesa demandent une audience avec le maire pour "trouver une solution au problème".

Pasteur évangélique célèbre pour ses prises de position ultra-conservatrices, M. Crivella, à la tête de la mairie depuis janvier, a suscité de vives critiques pour son absence lors des festivités de cette année.

Il a été accusé d'être moralisateur face à l'exubérance charnelle de cette tradition qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes et permet d'injecter environ un milliard de dollars par an dans une économie touchée de plein fouet par la récession.

Certaines écoles de samba bénéficient du soutien financier des "bicheiros", parrains du juteux business des jeux de hasard illégaux, mais la plupart dépendent des subventions et des sponsors, qui se font de plus en plus rares à cause de la crise.

Les festivités du dernier carnaval ont été gâchées par plusieurs accidents avec des chars qui ont fait une trentaine de blessés. Un des ces chars a notamment coincé plusieurs personnes contre une grille et l'une d'entre elles est décédée en avril.