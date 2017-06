Royaume-Uni: le chef du Parti libéral démocrate Tim Farron annonce sa démission

Le chef du Parti libéral démocrate Tim Farron a annoncé mercredi qu'il démissionnait de ses fonctions parce qu'il se sentait "déchiré" entre sa foi chrétienne et son rôle d'homme politique.

"Dès mon premier jour à la tête du parti, j'ai été confronté à des questions sur ma foi chrétienne. J'ai essayé d'y répondre avec élégance et patience. Parfois, mes réponses auraient pu être plus sages", a expliqué dans un communiqué M. Farron, qui a été critiqué au sein même de son parti pour ses points de vue sur l'homosexualité et l'avortement.

"Les conséquences de l'accent mis sur ma foi sont que je me suis retrouvé déchiré entre vivre ma foi chrétienne et servir en tant qu'homme politique", a ajouté celui qui avait pris la tête du Parti libéral démocrate le 16 juillet 2015.

"Etre un leader politique - en particulier d'un parti progressiste et libéral en 2017 - et vivre comme un chrétien engagé en s'en tenant fidèlement aux enseignements de la Bible est devenu impossible pour moi", a conclu ce chrétien évangélique.

Tim Farron, 47 ans, marié et père de quatre enfants, avait notamment refusé à quatre reprises pendant une interview sur la chaîne télévision Channel 4 de dire s'il considérait qu'être homosexuel était un péché. Il avait finalement fini par dire qu'il ne considérait pas cette orientation sexuelle comme un péché sans parvenir à éteindre le feu des critiques.

Aux législatives du 8 juin, les Lib-Dem ont réussi à obtenir au total 12 sièges de députés, contre neuf auparavant, après avoir fait campagne sur une position résolument pro-européenne.

Soucieux de récupérer le vote des europhiles, le parti s'était autoproclamé le parti des 48%, une allusion au pourcentage des électeurs britanniques qui ont voté au référendum du 23 juin 2016 contre une sortie de leur pays de l'Union européenne.

Dans son programme, il promettait d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit et de garantir les droits des citoyens européens travaillant dans l'aide sociale et le service public de santé (NHS).

Parmi les possibles candidats à sa succession figurent l'ancien ministre du Trésor Vince Cable, l'ancien ministre de l'Energie Ed Davey et la députée Jo Swinson.