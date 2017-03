Russie: le cinéaste Sokourov soutient les manifestants

Plusieurs réalisateurs russes, dont Alexandre Sokourov, ont appelé mardi soir à écouter les demandes des manifestants ayant défilé dimanche contre la corruption en Russie, dont plus d'un millier ont été brièvement détenus.

Réalisateur russe le plus connu à l'étranger et faisant office d'autorité morale dans son pays, Alexandre Sokourov a qualifié de "grosse erreur" l'absence de dialogue entre les autorités et les jeunes, qui composaient une large partie des manifestants, et dénoncé le comportement de la police.

"Il faut écouter les lycéens et les étudiants. Dimanche, des jeunes filles, des lycéennes, ont été attrapées par les mains, par les pieds", a déclaré M. Sokourov alors qu'il recevait un trophée d'honneur lors de la cérémonie des Nika, principales récompenses du cinéma russe, selon des images diffusées sur internet.

"Aucun de nos hommes politiques n'est prêt à les écouter, personne ne parle avec eux", a poursuivi le réalisateur de "Faust" et de "L'Arche russe".

Au moins 1.030 personnes ont été arrêtées à Moscou et des dizaines d'autres en province lors de ces manifestations contre la corruption, qui ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le pays.

Le discours de M. Sokourov, accueilli par des applaudissements, a reçu le soutien d'autres réalisateurs tels qu'Alexandre Mitta, Alexandre Krassovski et de l'actrice Elena Koreneva.

Alexandre Sokourov a également appelé une nouvelle fois à libérer le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, qui purge en Russie une peine de vingt ans de prison pour "terrorisme" après avoir été arrêté en Crimée peu après son annexion.

La cérémonie des Nika, organisée dans un théâtre du centre de Moscou, doit être retransmise jeudi à la télévision russe. "Paradis", d'Andreï Kontchalovski, a reçu le Nika du meilleur film.