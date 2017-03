Russie: un héritage ambivalent pour la révolution de 1917

Comment commémorer la révolution bolchevique d'octobre 1917 quand on s'oppose à toute forme de changement de régime? La Russie emprunte un chemin étroit pour célébrer sans éclat le centenaire de l'un des plus importants séismes politiques du XXe siècle.

Entre février et octobre 1917, la Russie connaissait une série de journées révolutionnaires aboutissant à la chute du dernier tsar Nicolas II puis à l'arrivée au pouvoir des bolchéviques conduits par Lénine, prélude à la naissance en 1922 de l'Union soviétique.

Mais un siècle plus tard, l'héritage d'Octobre, phare du mouvement ouvrier et de la révolution mondiale, n'a rien de simple pour une Russie qui n'a pas réglé son passif soviétique.

Faut-il honorer Nicolas II que seuls les orthodoxes les plus fervents vénèrent? Faut-il rendre hommage à Lénine, figure centrale de la révolution qui git toujours au pied du Kremlin dans son mausolée? Comment réconcilier la révolution "bourgeoise" de février et la "grande révolution socialiste" d'octobre?

En décembre, le président Vladimir Poutine a créé un comité pour les commémorations de la révolution de 1917. Sa composition reflète la prudence et la volonté d'apaisement du Kremlin. Y siègent des personnalités indépendantes et critiques du pouvoir, des ministres et des responsables de l'Eglise orthodoxe, mais aucun membre du Parti communiste actuel ou de monarchistes.

Plus de 500 manifestations, conférences, tables rondes, expositions ou festivals de films devront mettre en lumière les événements "contradictoires" de 1917, selon le co-président du comité, l'historien Anatoli Torkounov.

Vladimir Poutine avait ensuite fixé le crédo: "C'est notre histoire à tous et il faut la respecter".

"Les leçons d'histoire servent avant tout à la réconciliation, au renforcement de l'harmonie politique, sociétale et civile", avait ajouté le chef de l'Etat, appelant à laisser derrière soi "les divisions, la colère et les outrages" du passé.

- 'Locomotive de l'Histoire' -

Si le président s'est abondamment exprimé sur l'héritage soviétique et a estimé que "celui qui ne regrette pas la chute de l'URSS n'a pas de coeur, celui qui souhaite sa restauration manque de raison", il est moins disert sur les événements de 1917, le rôle de Nicolas II et la figure de Lénine.

Il a poursuivi le mouvement, lancé dans les années 1990 par l'ex-président Boris Eltsine (1991-1999), pour la réhabilitation des Romanov. Le maître du Kremlin se place de facto dans la continuité historique, en héritier des empereurs russes, dénigrés par les autorités soviétiques, tout comme des secrétaires généraux du Parti communiste.

Pour le journaliste et historien Nikolaï Svanidzé, qui siège au Comité pour les commémorations de la révolution, le plus important est ce que l'Empire tsariste et son successeur soviétique avaient en commun: "l'Etat primait sur l'individu".

Pendant la période soviétique, la révolution d'Octobre était évidemment la seule fêtée, la Place Rouge étant chaque 7 novembre (25 octobre selon le calendrier julien en vigueur à l'époque) le théâtre d'un immense défilé militaire devant les apparatchiks réunis sur le mausolée de Lénine.

Aujourd'hui, comme à l'époque soviétique, la révolution de février reste largement oubliée. Mais le rapport à Octobre a, lui, changé dès la fin des années 1980 avec la perestroïka et l'ouverture d'archives qui ont éclairé d'un jour nouveau la guerre civile et l'arrivée au pouvoir des bolchéviques.

Dans les manuels d'histoire, la révolution n'est plus la "locomotive de l'Histoire". Et pour certains désormais, elle n'est plus qu'"un coup d'État", une "tragédie nationale".

- Contre-révolution -

Le discours d'investiture de Vladimir Poutine en mai 2000 avait déjà illustré ce changement de paradigme. A l'époque, le nouveau chef de l'Etat s'était félicité du tout premier changement de direction à la tête du pays "sans coup d'Etat, sans putsch, sans révolution".

Ce credo contre-révolutionnaire continue d'ailleurs durablement d'imprégner sa vision politique et géopolitique. Il avait vu d'un mauvais oeil les révolutions ayant amené au pouvoir des autorités pro-occidentales en Géorgie en 2003 et en Ukraine en 2004.

Mais c'est surtout avec le printemps arabe en Egypte et en Tunisie, et avec le début de la guerre en Syrie, que le Kremlin a accentué son discours de défiance à l'égard de tout changement de régime.

En Russie, les élections législatives de 2011 et la réélection de Vladimir Poutine en 2012 pour un troisième mandat présidentiel avaient été marqués par des manifestations inédites dans leur ampleur contre le Kremlin. Et à l'approche de la présidentielle de 2018 où personne ne pense que le président ne se représentera pas, il s'agit aussi pour le Kremlin d'éviter tout scénario révolutionnaire.

"Le centenaire de la révolution doit permettre au Kremlin d'immuniser les Russes contre toute révolte", conclut le directeur du centre Levada, Lev Goudkov.