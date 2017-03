Singapour: un adolescent obtient l'asile politique aux Etats-Unis

Un adolescent emprisonné pour des messages anti-musulmans et anti-chrétiens ainsi que pour avoir insulté Lee Kuan Yew, père fondateur du Singapour moderne, a obtenu l'asile politique aux Etats-Unis, a annoncé samedi son avocat américain.

Amos Yee, âgé de 18 ans, est actuellement emprisonné aux Etats-Unis après avoir été arrêté en décembre dernier à son arrivée à l'aéroport de Chicago.

Il avait été condamné une première fois à Singapour en juillet 2015 à un mois de prison pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo très critique à l'égard de Lee Kuan Yew, décédé en mars de la même année et dont le fils Lee Hsien Loong est l'actuel Premier ministre.

Il avait effectué en réalité cinquante jours de prison en raison de pénalités pour violation des conditions de sa remise en liberté sous caution.

L'année suivante, en septembre 2016, il avait été condamné à un mois et demi de prison pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux entre novembre 2015 et mai 2016 des messages insultant musulmans et chrétiens.

Aucune réaction à la décision du juge américain, dont le gouvernement américain peut faire appel, n'était immédiatement disponible auprès du gouvernement de Singapour.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) s'était opposé à la demande d'asile de Yee en estimant légales les poursuites à Singapour.

L'avocat d'Amos Yee, Me Sandra Grossman basée dans le Maryland, a expliqué à l'AFP par téléphone que le juge américain Samuel B.Cole avait accepté la demande d'asile présentée par son client.

Selon la décision du juge, dont l'AFP a pu voir une copie, "Yee a démontré avoir été persécuté pour ses opinions politiques et ressent une peur fondée de subir de nouvelles persécutions à Singapour dans l'avenir".

Les preuves présentées à l'audience ont montré que cette persécution "était un prétexte pour réduire au silence ses opinions politiques critiques envers le gouvernement de Singapour".

Phil Robertson, directeur adjoint pour l'Asie de l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch basée à New York, s'est félicité de la décision du juge américain d'accorder l'asile au jeune homme.

"Il n'y a jamais eu aucun doute sur le fait qu'Amos Yee est un dissident politique", a déclaré M. Robertson à l'AFP, "le gouvernement de Singapour voyait Amos Yee comme un clou dont la tête dépassait et sur lequel il fallait taper pour l'enfoncer".

Importante place financière asiatique, Singapour est connue pour sa législation très sévère réprimant crimes et délits.