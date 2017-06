Suspension des ferries entre Danemark et Allemagne après une "menace"

Le trafic des ferries, brièvement interrompu mercredi à la mi-journée après une menace, a repris entre le Danemark et l'Allemagne et le Danemark et la Suède, a annoncé la police danoise.

"La police a fouillé les premiers ferries et après examen ils ont été autorisés à repartir", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle avait momentanément ordonné l'interruption de la circulation des ferries de la compagnie Scandlines après avoir reçu une menace.

"Nous avons reçu une menace par téléphone et nous n'avions pas plus d'information que ça donc nous avons suspendu tout le trafic", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'entreprise, Anette Ustrup Svendsen.

Scandlines a aussi confirmé la reprise du trafic entre le Danemark et la Suède.

"Tout s'est passé dans le calme et sans drame", a assuré la police.

"Ils ont crié +alerte à la bombe+ dans les haut-parleurs, puis on n'en a pas su plus", a témoigné un passager Jan Gustavsson au quotidien local Sydsvenskan.