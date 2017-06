Syrie: dates clés de la bataille de Raqa

Dates-clés de la bataille de Raqa, "capitale" de facto du groupe Etat islamique (EI) dans le nord-est de la Syrie, entrée mardi dans sa dernière phase sept mois après le début de l'offensive des Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par la coalition internationale.

- 'Colère de l'Euphrate' -

- 5 nov 2016: Les FDS, soutenues par la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, lancent une grande offensive, baptisée "Colère de l'Euphrate", pour reprendre Raqa.

Les FDS, alliance anti-EI dominée par les Kurdes, mais qui comprend aussi des combattants arabes et turkmènes, comptent 30.000 combattants.

Selon les responsables américains, l'opération va se concentrer d'abord sur l'encerclement ou "l'enveloppement" de la ville. "La première phase sera d'isoler Raqa" en coupant les principaux axes de communication avec l'extérieur, explique le Centcom, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient.

- Premiers véhicules blindés américains -

- 10 déc: Les FDS annoncent le début de la "seconde phase" de leur offensive destinée à bouter les jihadistes de l'EI hors de Raqa. Selon la porte-parole de cette alliance, elles ont conquis 700 km carrés lors de la première phase.

- 6 jan 2017: La coalition arabo-kurde chasse l'EI de la citadelle de Jaabar, à 50 km de Raqa, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

- 31 jan 2017: Les FDS annoncent avoir reçu pour la première fois des blindés américains, l'administration de Donald Trump leur promettant "plus de soutien" dans leur lutte contre l'organisation jihadiste. Les responsables américains précisent que les véhicules ont été livrés à la composante arabe des FDS dominées par les Unités de défense du peuple kurde (YPG).

- 4 fév: Les FDS annoncent le début de la troisième phase pour libérer Raqa et ses environs. "L'opération sera centrée sur l'est de la province" du même nom, affirme la porte-parole.

- 17 fév: Les dirigeants de l'EI ont commencé à quitter Raqa, fuyant devant l'avancée de l'alliance arabo-kurde, indique le Pentagone.

- 6 mars: Les FDS réussissent, avec le soutien aérien de la coalition internationale, à couper la principale voie de ravitaillement de l'EI entre Raqa et la province de Deir Ezzor qu'il contrôle plus à l'est, selon l'OSDH.

- 15 mars: Les Etats-Unis envisagent d'envoyer un millier de soldats de plus pour l'offensive contre Raqa, selon un responsable du Pentagone. Cela doublerait des effectifs militaires américains déployés en Syrie, actuellement entre 800 et 900.

- Le 22 mars: Le Pentagone annonce que les Etats-Unis ont utilisé des hélicoptères d'attaque et de transports de troupe et de l'artillerie pour soutenir une offensive des FDS sur le barrage de Tabqa qui ferme le lac Assad. Pour la première fois, des membres des FDS ont été héliportés derrière les lignes jihadistes.

- 26 mars 2017: Les FDS reprennent l'aéroport militaire de Tabqa, que les jihadistes contrôlaient depuis août 2014, à une cinquantaine de km à l'ouest de Raqa.

- 10 mai 2017: Les FDS s'emparent de la ville de Tabqa et de son barrage, étape clé dans la bataille et fin de la quatrième phase de l'opération.

- 12 mai 2017: Les FDS annoncent le lancement, probablement en juin, de l'assaut final contre Raqa.

- 23 mai 2017: La coalition internationale achève la formation des premiers policiers chargés d'assurer l'ordre dans la province de Raqa, une fois les jihadistes délogés.

- 6 juin 2017: Les FDS annoncent le début de "la grande bataille pour libérer la ville de Raqa", qui devrait constituer la dernière phase de l'offensive lancée il y a sept mois.