Syrie: l'EI pris au piège dans son fief de Raqa

Le groupe État islamique (EI) est depuis jeudi pris au piège dans sa place forte syrienne de Raqa, un nouveau revers pour cette organisation tant redoutée qui perd partout du terrain alors que ses finances s'épuisent.

Après une manœuvre d'encerclement qui a pris des mois, l'alliance kurdo-arabe soutenue par la coalition internationale menée par les Etats-Unis a coupé la dernière issue permettant aux jihadistes de fuir cette ville du nord de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Cette annonce intervient trois ans jour pour jour après la proclamation par l'EI du "califat islamique" sur les territoires que ses combattants avaient conquis en Syrie et dans l'Irak voisin.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont "pris le contrôle d'une région au sud de l'Euphrate, coupant ainsi la dernière route que l'EI pouvait utiliser pour se retirer de Raqa", a expliqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH.

Cet encerclement a été rendu possible grâce à la capture par les FDS des villages de Kasrat Afnan et Kassab sur la rive méridionale du fleuve, selon l'Observatoire.

Quelque 2.500 jihadistes combattent dans la ville, selon le général britannique Rupert Jones, commandant en second de la coalition internationale.

- "Complètement" encerclés -

Les combattants kurdes et arabes contrôlaient déjà les côtés nord, est et ouest, mais le flanc sud de Raqa, devenue de facto la "capitale" de l'EI en Syrie, s'avérait plus lent à conquérir car il se trouvait à la lisière du désert.

"Les FDS ont pu maintenant encerclé complètement Raqa" a assuré Rami Abdel Rahmane.

L'ONU a estimé mercredi que près de 100.000 civils étaient "pris au piège" à Raqa.

"Avec l'intensification des frappes aériennes et des combats au sol, le nombre de victimes civiles augmente et les axes pour fuir se ferment les uns après les autres", a fait valoir le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme.

Bordée par l'Euphrate, Raqa comptait avant la guerre quelque 300.000 habitants, en majorité des Arabes sunnites. C'était également la ville de milliers de chrétiens arméniens et syriaques et des Kurdes.

La bataille de Raqa est la plus emblématique pour les FDS qui sont engagées dans des combats contre les jihadistes depuis des mois avec l'appui de la coalition internationale tant sur le plan aérien, qu'avec des conseillers, des armes et de l'équipement.

Cette coalition soutient également les forces irakiennes dans leur offensive pour reprendre à l'EI leur dernier fief urbain en Irak, Mossoul, où les jihadistes sont retranchés dans la vieille ville, là aussi avec des dizaines de milliers de civils.

Depuis la proclamation du "califat" en juin 2014 sur les territoires conquis par l'EI en Syrie et en Irak, le groupe ultraradical, qui a revendiqué de nombreux attentats en Occident, a nettement perdu de sa superbe.

On lui a repris en trois ans 60% du territoire qu'il occupait en Irak et en Syrie et il a perdu 80% de ses revenus, selon une étude du cabinet d'analyse IHS Markit publiée jeudi.

- "Déclin continu" -

Le territoire du "califat" est passé de 90.000 km² en janvier 2015 à 36.200 km² en juin 2017, explique cette firme basée à Londres.

"La montée et la chute de l'EI se caractérisent par une expansion rapide suivie d'un déclin continu. Trois ans après sa proclamation, il est évident que le projet de gouvernance du califat a échoué"', note Columb Strack, un expert du Moyen-Orient à IHS Markit.

"Le reste du +califat+ devrait se désintégrer avant la fin de l'année et son projet sera réduit à une série de zones urbaines isolées qui devrait être reprise au cours de 2018", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les finances de l'EI se sont aussi effondrées.

Les revenus mensuels sont passés de 81 millions de dollars (environ 71 millions d'euros) au deuxième trimestre 2015 à 16 millions de dollars (environ 14 millions d'euros) au deuxième trimestre 2017, soit une baisse de 80%.

"Cela s'explique par un déclin continu de toutes les sources de financement, que ce soit la production de pétrole, les taxes et les confiscations ainsi que les autres activités illicites", note un autre expert d'IHS Ludovico Carlino.