Syrie: quatre localités assiégées vont être évacuées

Quatre localités syriennes assiégées depuis plus de deux ans vont être prochainement évacuées en vertu d'un accord conclu tard mardi, a rapporté mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les habitants de Zabadani et Madaya, situées dans la province de Damas et assiégées par les troupes du régime et leurs alliés, devront quitter leur domicile. En contrepartie, sera menée l'évacuation de Foua et Kefraya, deux localités chiites prorégime dans la province d'Idleb (nord-ouest), qui sont encerclées par les rebelles, indique l'OSDH.

Selon son directeur Rami Abdel Rahmane, l'accord a été initié par l'Iran, principal allié régional du régime de Bachar Al-Assad, et le Qatar, qui parraine l'opposition. Les rebelles islamistes dans le nord-ouest d'Idleb ont déjà signé l'accord.

"Les évacuationns ne commenceront pas avant le 4 avril. Comme mesure de confiance, un cessez-le-feu doit entrer en vigueur cette nuit", a déclaré M. Abdel Rahmane, ajoutant que la situation était "calme sur le terrain".

L'ONU s'était à plusieurs fois alarmée de la situation humanitaire dans ces quatre localités et avait prévenu en février que 60.000 personnes étaient en grand danger.

L'Iran chiite est intervenu en Syrie dès le début de la guerre en mars 2011, tandis que le Qatar et l'Arabie saoudite sont les grands parrains de l'opposition anti-régime. Entré dans sa septieme année, le conflit syrien a fait plus de 320.000 morts.