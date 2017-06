Syrie: rare apparition en dehors de Damas du président Assad pour l'Aïd

Le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu dimanche à Hama pour assister à la prière de l'Aïd al-Fitr marquant la fin du ramadan, une apparition inédite du chef de l'Etat dont les déplacement en dehors de la capitale sont rares.

La présidence a publié des images de lui priant à l'aube dans la mosquée al-Nouri de Hama (centre) puis félicitant des fidèles à l'extérieur du bâtiment.

M. Assad est apparu aux côtés du ministre des Biens religieux (Waqf) Mohammad Abdel-Sattar Sayyed et du mufti de Syrie Ahmad Badredine Hassoun.

L'Aïd al-Fitr marque la fin du mois sacré du ramadan durant lequel les musulmans s'abstiennent de manger et de boire du lever au coucher du soleil afin de se concentrer sur les valeurs spirituelles.

Quelques heures auparavant, le gouvernement syrien avait libéré plus de 670 détenus --dont des enfants-- de prisons dans les environs de Damas.

Depuis le déclenchement du conflit en 2011, M. Assad quitte très rarement Damas et ses sorties en public sont assez rares.

Sa dernière apparition publique en dehors de la capitale remonte à juillet 2016, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr qu'il a célébré à Homs, la troisième ville du pays.

La révolte en Syrie contre le régime d'Assad s'est transformée en guerre dévastatrice dans laquelle sont maintenant impliqués une multitude d'acteurs locaux, régionaux et internationaux. En six ans, le conflit a fait plus de 320.000 morts et des millions de déplacés.

La ville de Hama est la capitale de la province du même nom où les troupes du régime combattent des jihadistes et des rebelles qui leur sont alliés.