Syrie: tirs de missiles russes depuis la Méditerranée sur l'EI

Deux navires de guerre et un sous-marin russes ont tiré des missiles depuis la Méditerranée sur des cibles du groupe jihadiste État islamique (EI) en Syrie, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense.

Les forces armées turques et israéliennes "ont été informées en temps opportun des tirs de missiles par les canaux de communication", a affirmé le ministère dans un communiqué, sans mentionner les forces américaines.

La Russie a annoncé lundi la suspension de son canal de communication avec les États-Unis concernant les opérations militaires en Syrie, au lendemain de la destruction d'un chasseur syrien par un avion américain. Moscou accuse Washington de n'avoir pas "prévenu" l'armée russe qu'elle allait abattre l'avion.

Selon le ministère de la Défense, les frégates "Amiral Essen" et "Amiral Grigorovitch" ainsi que le sous-marin "Krasnodar" ont tiré six missiles Kalibr sur des centres de commandement et des dépôts d'armes appartenant à l'EI dans la région de Hama (centre).

"La frappe massive de missiles a détruit des centres de commandement ainsi que d'importants dépôts d'armes et de munitions des terroristes de l'EI dans la région d'Aqirbat, dans la province de Hama", indique le ministère.

Une vidéo, publiée sur Youtube par le compte officiel du ministère russe de la Défense, montre une série de missiles, lancés depuis des navires, s'abattre sur des bâtiments d'un étage dans une région semi-désertique.

Le ministère ajoute que des avions russes ont effectué des frappes aériennes qui ont "éliminé les combattants de l'EI ayant survécu, et leurs installations".

La dernière fois que la Russie a annoncé avoir frappé la Syrie en utilisant des missiles Kalibr remonte au 31 mai, avec des frappes visant des cibles de l'EI près de Palmyre.

Selon le ministère russe, l'EI a installé dans la province de Hama des centres de commandement et des dépôts d'armes au sein de grands bâtiments, alors que les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance kurdo-arabe appuyée par une coalition internationale antijihadistes menée par les États-Unis, mènent une offensive contre Raqa, bastion du groupe jihadiste.