Thaïlande: les artistes s'activent pour la crémation royale

Ils sont une cinquantaine à s'activer dans un atelier à une heure de Bangkok. Leur tâche: réaliser avant octobre la centaine de statues qui viendront orner l'édifice funéraire conçu pour la crémation du défunt monarque thaïlandais.

La date de la cérémonie n'est pas encore officiellement connue mais d'après des sources gouvernementales, elle devrait avoir lieu fin octobre.

Le défunt roi a été pendant 70 ans la figure tutélaire du royaume, rassurante pour de nombreux Thaïlandais, qui vivent dans l'idée qu'il était le "père de la nation", après des décennies de propagande, renforcée par une loi de lèse-majesté très stricte.

Des statues d'animaux, de dieux et de créatures mythiques viendront décorer l'immense bâtiment dont la construction a démarré il y a quelques jours à proximité du grand palais de Bangkok.

"Les sculptures seront placées tout autour du bûcher. On trouve les quatre animaux sacrés: l'éléphant, le cheval, la vache et le lion seront placés au premier niveau et regarderont dans les quatre directions", a expliqué à l'AFP Prasopsuk Rakmai, à la tête du département en charge des sculptures.

Les oeuvres de deux à quatre mètres de haut incluent aussi le dieu hindou Brahma, des garudas dont un très grand - cette créature mi-oiseau mi-humaine, est issue de la tradition hindoue et bouddhiste et portera l'esprit de Bhumibol au mont Meru.

Cette montagne au centre de l'univers d'après les bouddhistes - fera sur l'édifice plus de 50 mètres de haut.

Le corps de Bhumibol se trouve toujours dans une salle du grand palais et plus de 4 millions de Thaïlandais sont venus lui rendre hommage depuis octobre. C'est uniquement après sa crémation que pourra avoir lieu le couronnement du nouveau Maha Vajiralongkorn, qui a été proclamé roi le 1er décembre.

Pour la dernière grande crémation royale, en l'honneur de la soeur de Bhumibol, l'Etat thaïlandais avait dépensé 300 millions de bahts (6,75 millions d'euros), avec des processions en plein Bangkok et la sortie de somptueux chariots en teck vieux de deux siècles. Près de 6.000 soldats avaient été mobilisés.