Trump au côté de Merkel: "je ne suis pas un isolationniste"

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi, aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel, qu'il n'était "pas isolationniste" en matière de commerce mais partisan d'un commerce "équitable".

"Je ne suis pas un isolationniste, je suis un partisan du libre-échange mais aussi du commerce équitable, et notre libre-échange a conduit à beaucoup de mauvaises choses" en termes de dette et de déficits, a déclaré le dirigeant américain lors d'une conférence de presse commune avec Mme Merkel à la Maison Blanche. La dirigeant allemande a elle dit espérer la reprise des négociations commerciales entre l'UE et les Etats-Unis.