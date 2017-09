Trump a félicité Merkel pour sa victoire

Le président américain Donald Trump a félicité jeudi par téléphone la chancelière allemande Angela Merkel, quatre jours après sa victoire lors des élections législatives.

M. Trump entretient des relations difficiles avec Mme Merkel, au pouvoir depuis 12 ans et qui a clairement exprimé au cours des derniers mois ses divergences de vue avec l'occupant de la Maison Blanche.

Le président a félicité la chancelière pour sa réélection et "lui a souhaité bonne chance pour la formation de son quatrième gouvernement", a indiqué la Maison Blanche.

Lors de cet échange, il a souligné "les liens profonds" qui unissent Washington et Berlin et "l'engagement des Etats-Unis envers l'alliance forte et ancienne avec le gouvernement allemand et le peuple allemand".

L'accord sur le nucléaire iranien, signé en 2015 entre Téhéran et six grandes puissances --dont les Etats-Unis et l'Allemagne-- et que M. Trump pourrait remettre en cause, a fait partie des sujets abordés, selon l'exécutif américain.

Sur ce point, Mme Merkel a "renouvelé son soutien à (cet) accord, qui est un instrument important afin d'empêcher l'Iran de s'équiper d'armes nucléaires", selon un communiqué de la chancellerie allemande diffusé dans la nuit par la porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert.

Les deux dirigeants sont d'accord sur le fait "que le rôle négatif de l'Iran - que ce soit en Syrie ou au Liban - de même que sa non reconnaissance au droit à l'existence d'Israël est inacceptable", selon Berlin.

"Le programme balistique iranien n'est pas en accord avec la décision du Conseil de sécurité de l'Onu et nécessite une réaction résolue de la communauté internationale", précise la chancellerie dans son communiqué.

Les deux dirigeants ont par ailleurs souligné l'importance d'aboutir "à une dénucléarisation pacifique de la péninsule nord-coréenne".

Il y a une semaine, la chancelière allemande avait exprimé son "désaccord clair" avec le président américain sur ce dossier.

Devant l'assemblée générale de l'ONU, ce dernier avait menacé de "détruire totalement" la Corée du Nord. "Je suis contre de telles menaces", avait affirmé Mme Merkel sans détour.

"Tous les moyens en vue d'une résolution pacifique du conflit doivent être utilisés", a insisté de con côté Mme Merkel, selon le communiqué de la chancellerie.

Les autres sujets de divergence entre ces deux dirigeants aux parcours et aux personnalités très dissemblables sont nombreux.

L'annonce du retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat a été très mal accueillie à Berlin.

Et si les critiques américaines sur l'excédent commercial allemand ne sont pas nouvelles, M. Trump a opté pour un ton nettement plus agressif que ses prédécesseurs sur ce thème, menaçant d'instaurer des taxes douanières en représailles.

Interrogée sur l'absence d'échange téléphonique plus rapide après la victoire de la dirigeante de la première puissance économique d'Europe, la Maison Blanche avait évoqué en début de semaine des questions "logistiques".