Ukraine: l'ambassade américaine à Kiev visée par une explosion

L'ambassade des Etats-Unis à Kiev a été visée par une explosion dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué la police de la capitale ukrainienne, en soulignant qu'elle n'avait pas fait de victime.

"A 00H05 heure locale (21H05 GMT mercredi), les forces de l'ordre ont été informées d'une explosion survenue sur le territoire de l'ambassade des Etats-Unis à Kiev", a déclaré la police dans un communiqué.

"Un inconnu a jeté un engin explosif sur le territoire de l'ambassade. Personne n'a été blessé dans l'explosion", précise le communiqué.

Une enquête pour "acte terroriste" a été ouverte, selon la même source.

"L'ambassade continue de fonctionner normalement", a assuré à l'AFP un représentant de la mission diplomatique américaine, sous couvert de l'anonymat.

L'Ukraine est en proie depuis 2014 à un conflit armé entre les séparatistes prorusses dans l'est du pays et les forces de Kiev, qui a fait plus de 10.000 morts.