Un Afghan expulsé illégalement rapatrié en Allemagne

Un jeune Afghan, expulsé d'Allemagne illégalement en septembre, est arrivé jeudi à Francfort (ouest) après que la justice allemande eut ordonné son rapatriement, a annoncé à l'AFP l'ONG Pro Asyl.

Hasmatullah Fazelpur, 23 ans, "est à la fois épuisé et ému" après de longues heures à bord d'un avion en provenance de Doha, a expliqué à l'AFP Bernd Mesovic, l'un des responsables de l'organisation de défense des droits des réfugiés, qui l'a accueilli à l'aéroport de Francfort.

"Il a dit que son plus grand voeu était en train d'être exaucé", a-t-il ajouté.

Le jeune migrant, qui dispose pour le moment d'un visa de court séjour, doit être pris en charge à Tübingen (sud-ouest) où il vivait avant de devoir quitter le territoire allemand.

Il "va recevoir dans les meilleurs délais une convocation" et pourra présenter les raisons qui motivent sa demande d'asile, a indiqué un porte-parole du ministère allemand de l'Intérieur, Johannes Dimroth.

Le jeune homme affirme avoir été poursuivi par les talibans dans son pays d'origine, selon les médias allemands.

Le 14 septembre, Hasmatullah Fazelpur avait été expulsé d'Allemagne vers la Bulgarie, pays par lequel il était entré dans l'Union européenne.

Le 3 octobre, les autorités bulgares l'avaient renvoyé à Kaboul alors que quelques jours plus tôt, le tribunal administratif de Sigmaringen (sud-ouest) avait ordonné son rapatriement en Allemagne, jugeant son expulsion illégale.

"C'est une situation juridique assez compliquée", a expliqué son avocat Markus Niedworok.

Le jeune afghan a été "plus ou moins contraint par la force" de déposer une demande d'asile en Bulgarie lors de son arrivée dans l'UE, selon l'avocat. Il s'est ensuite rendu en Allemagne.

Son avocat a alors déposé un recours, faisant valoir "les graves lacunes" dans les procédures d'asile menées en Bulgarie afin d'exiger que ce soit l'Allemagne qui examine sa demande, et non les autorités bulgares.

Mais ce recours, suspensif, avait été ignoré par les autorités allemandes qui l'avaient expulsé.

Il ne peut plus être expulsé vers la Bulgarie car c'est l'Allemagne qui est désormais responsable de la procédure d'asile, a précisé le porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Les expulsions vers l'Afghanistan suscitent la controverse en Allemagne en raison de la violence qui règne dans une partie du pays.

Les autorités allemandes, qui ont donné un tour de vis en matière d'accueil des migrants après que l'Allemagne a accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile en 2015 et 2016, ont organisé plusieurs "charters" de personnes expulsées depuis un an.

Seuls 44,1% des demandeurs d'asile afghans ont obtenu le statut de réfugié en Allemagne sur les six premiers mois de l'année, contre 55,8% en 2016.

Selon les autorités, quelque 255.000 Afghans vivent actuellement en Allemagne.