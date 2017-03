Un an après les attentats, hommage des Bruxellois aux victimes

Un an après les attentats qui ont fait 32 morts dans la capitale européenne, les Bruxellois ont à nouveau transformé mercredi la place de la Bourse en lieu de mémoire et d'hommage aux victimes, distribuant des "câlins gratuits" ou dessinant des messages d'espoir à la craie.

Presque au même moment, de l'autre côté de La Manche, une femme a été tuée et plusieurs personnes grièvement blessés dans une attaque devant le Parlement britannique qualifiée de "terroriste" par la police, selon une source médicale citée par l'agence britannique Press Association.

A Bruxelles, la matinée de ce 22 mars, qui marquait le premier anniversaire des pires attentats dont ait été victime la Belgique, a été consacrée aux cérémonies officielles, à l'aéroport international de Zaventem et à la station de métro Maelbeek, ou trois jihadistes affiliés à l'organisation Etat islamique (EI) avaient commis leurs attaques suicide.

Elles étaient réservées aux plus hauts représentants de l'Etat, dont le roi Philippe et la reine Mathilde, aux dirigeants des institutions européennes, aux victimes et leur familles, ainsi qu'aux membres des services de secours.

"Osons la tendresse", a lancé le roi Philippe, donnant le ton de la journée, dans son unique discours d'anniversaire, lors de l'inauguration d'une sculpture monumentale en mémoire des victimes érigée à proximité du siège de la Commission européenne.

Comme 12 mois plus tôt, des centaines de citoyens ont convergé dès la mi-journée vers la place de la Bourse, un lieu qui jusqu'aux attentats de 2016 accueillaient plutôt les célébrations spontanées des victoires des Diables Rouges, l'équipe nationale de football.

Alors que les choeurs de l'Opéra de la Monnaie, située à deux pas, donnaient un récital sur les marches de l'édifice post-classique, des jeunes proposaient aux passants des "câlins gratuits", ont constaté des journalistes de l'AFP.

- Happy! -

Des anonymes dessinaient ou écrivaient des messages à la craie et d'autres déposaient des fleurs sur un grand signe "Peace" (la paix), tandis que les élèves d'une école du quartier entonnaient "Let it Be" des Beatles ou encore "Happy" de Pharrell Williams, accompagnés des battement de mains de la petite foule.

"Je pense que les gens sont venus en paix. C'est de cela qu'ils ont envie, qu'il n'y ait plus de tueries", a déclaré à l'AFP Fari, une fonctionnaire travaillant à Bruxelles.

"C'est de la solidarité envers les victimes. On les soutient, même si elles ne sont plus là. On partage l'émotion", a abondé Ismail, un demandeur d'emploi.

Une centaine d'adeptes de l'ahmadisme, mouvement musulman messianiste, arboraient des pancartes frappées du slogan "Le terrorisme n'est pas une religion".

En milieu d'après-midi, trois cortèges de quelques centaines de personnes ont également convergé vers la Bourse, dont l'un parti de Molenbeek, la commune bruxelloise qui fut la base arrière des auteurs des attentats de Bruxelles, mais aussi de Paris quatre mois plus tôt.

Ce cortège était emmené par des enfants portant des t-shirts barrés du slogan "turn to love" (choisir l'amour) ou encore #jihaddamour.

Des fidèles de la grande mosquée Attadamoun de Molenbeek portaient une banderole indiquant "Main dans la main pour vivre ensemble en paix".

"Cela montre un visage positif de Molenbeek. Ce qu'on voulait avant tout, c'est offrir une place aux citoyens pour pouvoir exprimer leur solidarité et rendre hommage aux victimes des attentats", a expliqué à l'AFP l'une des organisatrices du rassemblement, Fatima Zibouh.