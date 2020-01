Un chat sous le capot… pendant plus de 200 kilomètres !

Fait d'hiver: une jeune chatte à la recherche d'un peu de chaleur, a fait le trajet de Birmingham à Londres dans l’habitacle moteur d’une voiture. Elle est heureusement saine et sauve. Le moteur aussi.

On connaissait l'avantage à mettre un tigre dans son moteur, mais pas à celui de mettre un chat sous son capot. C'est pourtant l'expérience non recommandée par Shell qu'a paratiqué bien involontaireent un britannique. C’est lorsque des passants lui ont signalé d’étranges miaulements en provenance du moteur de sa voiture, que le conducteur a découvert qu’il venait de voyager de Birmingham à Londres avec un passager clandestin. Et quel passager! Une jeune chatte, visiblement échaudée, en tout cas entière et absolument saine et sauve.

Sans coeur?

Manifestement pas ému pour deux sous par ce cadeau de nouvel an pour le moins inattendu, le chauffeur s’est empressé de relâcher le félin, qui n’a pas demandé son reste. La suite de l’histoire est racontée par le refuge Celia Hammond Animal Trust sur sa page Facebook : des personnes présentes ont réussi à attraper la petite chatte et à l’emmener dans un appartement pour la sécuriser, avant de la confier à cette association.

Bon à l'adoption

Faute de puce d’identification, ce sont les médias britanniques et les réseaux sociaux qui se sont mobilisés pour tenter de retrouver le propriétaire de l’animal du côté de Birmingham. En vain. Lundi, le refuge a pris la décision de pucer, vacciner et stériliser la désormais dénommée Tinsel et de la proposer à l’adoption, ce qui ne devrait pas tarder.

Par temps froid, il n’est pas rare que les chats se glissent dans les habitacles moteur de véhicules, espaces appréciés car confinés et chauffés. Tendez l’oreille avant de démarrer!