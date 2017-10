Weinstein: la police enquête sur une agression sexuelle présumée

La police de New York a ouvert une enquête sur une agression sexuelle présumée remontant à 2004 dont est accusé le producteur Harvey Weinstein, a indiqué jeudi un porte-parole à l'AFP.

Depuis la publication d'un article du New York Times le 5 octobre, les accusations de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols visant le magnat de Hollywood se multiplient, certaines remontant à plus de vingt ans.