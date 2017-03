William et Kate en visite à Paris 20 ans après la mort de Diana

Le prince William et son épouse Kate effectuent une visite officielle à Paris vendredi et samedi, à quelques mois du vingtième anniversaire de la disparition de la princesse Diana, décédée lors d'un accident de voiture dans la capitale française.

William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, et son épouse, rencontreront à cette occasion le président François Hollande.

Le couple princier lancera une initiative franco-britannique, intitulée "Les voisins" et destinée à renforcer les relations entre les deux pays, à l'heure où les Britanniques s'apprêtent à déclencher le processus de leur retrait de l'Union européenne.

Après un dîner officiel vendredi à la résidence de l'ambassadeur britannique, il se rendra samedi au Stade de France pour assister au match de rugby entre la France et le pays de Galles, en clôture du Tournoi des Six nations. Le prince William y représentera pour la première fois officiellement l'Union du rugby galloise, dont il est récemment devenu le parrain en remplacement de sa grand-mère, la reine Elisabeth II.

La visite ne prévoit aucune commémoration officielle du décès de Lady Diana, disparue à Paris le 31 août 1997. Mais le souvenir de la princesse planera certainement sur le voyage de son fils aîné dans la capitale française.

Le prince William avait à peine 15 ans, et son frère Harry 12 ans, lorsque leur mère et son compagnon Dodi Al-Fayed sont morts dans un accident de voiture après une course poursuite avec des paparazzis dans les rues de Paris. Le chauffeur du couple, le français Henri Paul, dont l'enquête avait révélé un taux d'alcoolémie trois fois supérieur au maximum autorisé, était décédé sur le coup.

- Statue de Diana -

A l'approche du vingtième anniversaire de la mort de Diana, ses deux fils ont annoncé en début d'année leur projet d'ériger une statue de leur mère dans les jardins publics du palais de Kensington, à Londres, où la princesse de Galles vivait.

"Vingt années ont passé depuis le décès de notre mère, et le temps est venu de faire reconnaître, avec une statue permanente, l'influence positive qu'elle a eue au Royaume-Uni et dans le monde", avaient expliqué les deux princes.

Cette visite à Paris marque aussi la volonté des jeunes princes et de leur père Charles, héritier du trône, de seconder davantage la reine Elizabeth II, qui fêtera ses 91 ans le 21 avril.

Le duc et la duchesse de Cambridge se rendront notamment en Allemagne et en Pologne en juillet.

William a annoncé en janvier qu'il abandonnerait cet été son travail de pilote d'hélicoptère-ambulance pour se consacrer pleinement à son rôle de prince.

Lui, son épouse Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte, quitteront donc prochainement leur demeure de Anmer Hall, dans le Norfolk (est de l'Angleterre) pour leur résidence londonienne du palais de Kensington, a précisé le palais.

Les tabloïds britanniques avaient critiqué le peu d'engagements royaux assurés par le prince, en comparaison avec l'énergie toujours déployée par sa grand-mère.