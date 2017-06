WorldPride à Madrid: sécurité renforcée

La capitale espagnole a renforcé sa sécurité pour le lancement, vendredi, de la WorldPride, l'un des plus grands événements mondiaux de revendication des droits des lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT).

Samedi 1er juillet, à partir de 17H00 locales (15H00 GMT), la manifestation dite des "Fiertés" pourrait réunir "jusqu'à un million de personnes", selon le Collectif LGBT de Madrid.

Mais la mairie estime que plus de deux millions pourraient participer aux activités prévues jusqu'au 2 juillet dans la capitale aux 3,1 millions d'habitants.

La WorldPride, inaugurée vendredi à 0H00 locales par un spectacle de cabaret dans un théâtre, débute sur fond de craintes de nouveaux attentats en Europe.

Peu de détails sur le dispositif de sécurité spécialement conçu ont filtré, pour le rendre encore plus efficace selon une source du ministère de l'Intérieur qui confirme cependant qu'au moins 2.000 policiers renforceront le dispositif habituel et seront chargés de surveiller les toits, sous-sols, places et accès aux différents sites.

La mairie a seulement dévoilé les mesures pour sécuriser la voie publique telle que la fouille de sacs, la mise en place de +couloirs d'urgence+" pour les pompiers, secouristes et forces de sécurité ou encore la limitation de l'affluence sur certains sites.

"Il y aura des unités médicales mobiles en différents endroits" stratégiques, relève aussi le président du collectif LGBT de Madrid (Cogam), Jesus Grande.

Selon M. Grande, les autorités ont renoncé aux feux d'artifices, pour éviter des mouvements de panique similaires à celui qui a fait un mort et plus de 1.500 blessés le 3 juin à Turin en Italie.

Madrid a restreint de manière draconienne le stationnement et la circulation dans le centre, notamment des poids-lourds.

Le quotidien conservateur La Razon avait assuré jeudi que les forces de sécurité allaient garder "sous contrôle 24 heures sur 24 les +objectifs+ jihadistes les plus radicaux vivant à Madrid et aux alentours", soit 200 à 300 personnes, selon le journal.

Mercredi 21 juin trois Marocains - dont un membre présumé du groupe jihadiste Etat islamique (EI) qui étudiait des manuels pour apprentis terroristes ont été interpellés. Selon le ministère de l'Intérieur, ce dernier présentait un "profil extrêmement dangereux, proche de celui des terroristes récemment impliqués dans les attentats au Royaume-Uni ou en France".

L'Espagne - en état d'alerte antiterroriste de niveau 4 sur 5 - a été épargnée par les attentats de l'EI ayant touché d'autres capitales européennes, telles Londres, Paris, Bruxelles, Berlin.

Mais c'est à Madrid qu'avaient eu lieu les attentats islamistes les plus meurtriers jamais commis en Europe: le 11 mars 2004, des bombes avaient explosé dans des trains, faisant 191 morts.