Yémen: des femmes lancent un sit-in de protestation contre la guerre

Plusieurs dizaines de femmes yéménites ont entamé mardi à Sanaa un sit-in de trois jours pour protester contre la poursuite de la guerre qui déchire leur pays depuis deux ans, a constaté un photographe de l'AFP.

Rassemblées devant le siège de l'ONU dans la capitale contrôlée par les rebelles chiites Houthis, les protestataires ont réclamé la levée du blocus aérien et naval imposé aux zones aux mains des insurgés par une coalition militaire arabe sous commandement saoudien.

Sur des banderoles, elles ont appelé les Nations unies à exercer des pressions sur l'Arabie saoudite et les autres membres de la coalition pour "faciliter l'entrée de l'aide alimentaire et des médicaments" au Yémen, confronté une grave crise humanitaire.

Deux tiers de la population –-18,8 millions de personnes-– ont besoin d’assistance et plus de sept millions "ignorent d’où proviendra leur prochain repas", a averti la semaine dernière le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence de l'ONU Stephen O’Brien.

Les protestataires ont commencé dans l'après-midi à dresser de abris de fortune et de petites tentes pour poursuivre leur sit-in qui, selon l'une des animatrices de la manifestation Leila Lotf, doit se poursuivre pendant trois jours.

Des sit-in de protestation se sont multipliés à Sanaa, que les rebelles contrôlent depuis qu'ils ont lancé en 2014 leur coup de force contre le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi.

Depuis l'intervention de la coalition arabe en mars 2015 en soutien aux forces pro-Hadi, le conflit au Yémen a fait près de 7.700 morts, majoritairement des civils, et plus de 42.500 blessés, selon l'ONU.