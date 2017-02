Accord Hamon-Jadot: les députés écologistes sortants seront "protégés"

Yannick Jadot et Benoît Hamon ont dit vendredi qu'aux termes de leur accord, les députés écologistes sortants seraient "protégés", sans candidat PS en face d'eux, y compris Cécile Duflot, dans la 6e circonscription de Paris.

"Ca concerne aujourd'hui 10 élus", a précisé sur RTL Yannick Jadot, qui avait annoncé la veille le retrait de sa candidature EELV à la présidentielle pour soutenir le socialiste Benoît Hamon.

Sur France 2, Benoît Hamon a dit souhaiter "évidemment que si nous gagnons, les écologistes aient un groupe à l'Assemblée nationale". "L'engagement que j'ai pris c'est de permettre la reconduction des sortants (...), dont Cécile Duflot à Paris", a-t-il déclaré.

Selon Yannick Jadot, "cet accord électoral est moins bon que le précédent", avec 40 circonscriptions réservées aux écologistes, contre 60 en 2012. "J'ai plié le bras d'un certain nombre de mes camarades, mais l'accord sur le fond est tellement bon", a-t-il dit.

M. Jadot a aussi précisé que Cécile Duflot figurait "dans l'accord, comme tous les sortants elle est protégée".

Interrogé sur des informations de presse selon lesquelles une circonscription parisienne lui serait également réservée aux termes de l'accord, M. Jadot a répondu que ce n'était "pas sérieux". "Quand j'entends que tout cela aurait été fait par Jadot pour une circonscription à Paris, c'est pas sérieux".

"Je suis parlementaire européen. Je ne cherche pas un poste. Je me suis battu pour un contenu", a-t-il assuré.

"Je suis un député européen heureux et n'ai pas l'intention d'être élu ailleurs, chaque matin je travaillerai pour faire respecter cet accord", a ensuite affirmé M. Jadot dans un tweet.

Sur RTL, il a souligné que le "projet de plateforme présidentielle" conclu avec le candidat socialiste, soumis au vote des électeurs de la primaire EELV de vendredi à dimanche, "reprend le meilleur de l'écologie" et "le meilleur du socialisme".

"Je fais confiance à Benoît Hamon. Ce n'est pas un accord entre le PS et EELV, c'est un accord entre Benoît Hamon et Yannick Jadot, et j'espère que ce sera demain un accord avec Jean-Luc Mélenchon, avec la société civile", a-t-il ajouté.