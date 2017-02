Affaires: "on doit accélérer la justice", estime Jadot

L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, qui a rallié la candidature de Benoît Hamon, a appelé mardi à "accélérer la justice" .

"On doit accélérer la justice", a affirmé l'ex candidat EELV sur BFMTV et RMC, alors que les candidats FN et LR à la présidentielle dénoncent l'interférence du calendrier judiciaire dans la campagne présidentielle.

"Mais enfin, c'est quand même extraordinaire", s'est exclamé Yannick Jadot. "Regardez les tracts de M. Fillon comme de Marine Le Pen, ils n'arrêtent pas de dire +il faut que la justice soit ferme, il faut accélérer les procédures, il faut qu'il n'y ait plus aucun laxisme, ce quinquennat a été le quinquennat du laxisme judiciaire+".

"On est en train d'élire, potentiellement, la présidente, le président de la République, il faut que ces personnes qui sont censées défendre l'intérêt général soient inattaquables", a-t-il jugé.

M. Jadot a également affirmé qu'entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, au second tour de la présidentielle, il choisirait "sans hésiter" le candidat d'En Marche!. "Je ne soutiens pas le programme d'Emmanuel Macron, mais je ne compare pas Emmanuel Macron à Marine Le Pen".

Quant à Jean-Luc Mélenchon, qui maintient sa candidature face à celle de Benoît Hamon, il "a une vraie difficulté", a estimé Yannick Jadot, en appelant à sa "responsabilité historique". "Est-ce que tu dis +je reste quoi qu'il arrive+? eh ben on perdra collectivement cette fois", a-t-il lancé à l'adresse du candidat de La France Insoumise.