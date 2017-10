Antiterrorisme: Dati juge le texte "très incomplet", notamment sur les prisons et la radicalisation

L'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati (LR) a jugé mardi que le projet de loi antiterroriste était "très incomplet", notamment sur ses volets prison et prévention de la radicalisation.

"Il y a deux volets extrêmement manquants", a-t-elle déclaré sur BFMTV et RMC à propos de ce texte qui doit être approuvé ce mardi par l'Assemblée nationale.

"On méprise aujourd'hui l'administration pénitentiaire, alors qu'elle fait un boulot formidable" et qu'elle a "une expertise des informations sur le processus de radicalisation, sur les individus radicalisés", a estimé l'eurodéputée LR et maire du VIIe arrondissement de Paris.

"Ca peut peut-être nous aider pour lutter contre ce fléau", a-t-elle souligné en se démarquant toutefois de certains responsables LR qui plaident pour le maintien de l'état d'urgence. "L'état d'urgence ne peut pas être un état permanent", a insisté Mme Dati.

Autre manque, selon elle, dans ce projet de loi "très incomplet": la lutte contre la radicalisation. "Qu'est-ce qu'on fait de ces radicalisés ? Quand ils sont relâchés, ce sont des bombes à retardement et donc il faut les placer en rétention de sûreté", a-t-elle plaidé.

"C'est une mesure de sûreté, pas une peine, pour pouvoir les encadrer, les surveiller, les soigner le cas échéant. Mais qu'on ne les laisse pas dans la nature !".

Quant à ceux qui ont envie d'aller faire le jihad en Syrie et en Irak, "qu'ils partent", a lancé Rachida Dati, en soulignant que, les concernant, "sur les terrains de guerre, on a le droit d'utiliser tous les moyens autorisés par le droit international pour éradiquer ce fléau".

Dimanche, dans un entretien à Nice Matin, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy avait déclaré: "ceux qui veulent partir en Syrie et en Irak, on devrait les laisser partir mais surtout les empêcher de revenir par tous les moyens dont nous disposons et autorisés".

"On ne peut plus accepter qu'un pays tout entier, qu'un continent, puisse être tenus en joug par des individus déterminés qui n'ont rien à perdre", a-t-elle ajouté en évoquant la possibilité de les surveiller, sur place, via des drones.