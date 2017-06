Assemblée: sept groupes politiques officiellement enregistrés

Sept groupes politiques, un record, ont déposé mardi auprès de la présidence de l'Assemblée une déclaration politique et une liste de leurs membres, une composition qui sera actée au journal officiel mercredi, a-t-on appris de source parlementaire.

- Groupe "La République en marche": 313 députés -

Pas de surprise pour le groupe le plus puissant, du mouvement d'Emmanuel Macron, qui compte 309 membres et 4 "apparentés", dont l'ex-Premier ministre Manuel Valls qui a acté mardi son divorce avec le PS, un parti où il militait depuis 37 ans.

Le groupe est présidé par Richard Ferrand.

- Groupe "Les Républicains": 100 députés -

Second groupe en terme d'effectifs, il rassemble 95 membres et 5 apparentés qui "s’inscrivent dans une opposition républicaine libre et indépendante, responsable et constructive".

Le groupe est présidé par Christian Jacob.

- Groupe "Mouvement démocrate et apparentés": 43 députés -

Fort de 43 membres, le groupe des élus MoDem qui "soutiendront le gouvernement et lui apporteront leur confiance", indiquent toutefois que leur "loyauté" et "soutien" iront "toujours de pair avec la liberté d’expression et de proposition inhérente à la condition parlementaire dans une société libre et démocratique".

Le groupe est présidé par Marc Fesneau.

- Groupe "Les constructifs: Républicains, UDI, indépendants": 35 députés -

Le groupe qui compte 34 membres et 1 apparenté, compte "travailler de façon constructive, libre et responsable avec le gouvernement"

Il réunit des élus issus de l'UDI comme Yves Jégo, Jean-Christophe Lagarde, ou Philippe Vigier, et des élus issus de LR tels Pierre-Yves Bournazel, Laure de la Raudière, Franck Riester ou Thierry Solère.

S'y ajoutent des DVD, Christophe Naegelen (Vosges), Philippe Dunoyer (Nouvelle-Calédonie), Nicole Sanquer (Polynésie) et le député aparenté Napole Polutele (DVG), réélu à Wallis et Futuna.

Le groupe sera co-présidé par les LR Franck Riester et UDI Stéphane Demilly.

- Groupe "Nouvelle gauche": 31 députés -

Cinquième en terme d'effectifs avec 28 membres et 3 apparentés, le groupe des députés PS "Nouvelle gauche" entend "renouveler les idéaux et l'histoire de la gauche réformiste" et être "une force libre" qui se positionnera "texte par texte".

Le groupe est présidé par Olivier Faure.

- Groupe "La France insoumise": 17 députés -

Les 17 élus se présentent comme un groupe "d’opposition au gouvernement de la nouvelle majorité présidentielle, opposition à l’oligarchie qui gouverne les institutions, l’économie et les médias".

Le groupe est présidé par Jean-Luc Mélenchon.

- Groupe "Gauche démocrate et républicaine" (GDR): 16 députés -

Cette alliance "technique au sein de l’opposition" de communistes et d'ultramarins compte "promouvoir la justice et la cohésion sociale, l'éducation, la santé" ou encore "l'emploi et les droits des salariés".

Le groupe est présidé par André Chassaigne.