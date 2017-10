Assistants d'eurodéputés FN: le trésorier du parti laissé libre après une garde à vue

Le trésorier du Front national Wallerand de Saint Just a été placé en garde à vue le 14 septembre à l'office anticorruption de la police judiciaire dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants de son parti au Parlement européen, a appris mercredi l'AFP de sources concordantes.

Entendu à l'office anticorruption (Oclciff), Wallerand de Saint Just a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue sur commission rogatoire des juges chargés de ce dossier, selon des sources proches du dossier. Au terme de cet interrogatoire qui a duré "une dizaine d'heures", le trésorier du FN a affirmé à l'AFP n'avoir "pas reçu" à ce stade de convocation en vue d'une audition chez le magistrat.

Des juges financiers enquêtent sur un éventuel système organisé par le parti frontiste pour rémunérer des permanents avec des fonds publics de l'Union européenne, en les faisant rémunérer comme assistants de ses eurodéputés, mais sans que leur travail ait un lien avec les activités du Parlement européen.

D'après Wallerand de Saint Just, l'interrogatoire a notamment porté sur une lettre potentiellement cruciale adressée par l'argentier du parti à la patronne du FN Marine Le Pen, après les élections européennes de 2014. "Dans les années à venir et dans tous les cas de figure, nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen et si nous obtenons des reversements supplémentaires", assurait-il dans ce courrier, daté du 16 juin 2014, saisi par les enquêteurs et révélé par Le Monde. "De ce chef, rien n'a été trouvé de compromettant", a balayé le trésorier frontiste, interrogé par l'AFP.

"On se bornait à appliquer des décisions techniques. Si un salarié du FN demandait à devenir assistant parlementaire et que c'était accepté, on nous le faisait savoir et on prenait les décisions techniques en conséquence: fin du contrat de permanent au FN", a-t-il expliqué.

A ce jour, six personnes sont poursuivies dans ce dossier, dont la présidente du parti frontiste et ex-eurodéputée Marine Le Pen mise en examen fin juin pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, et sa cheffe de cabinet au FN, Catherine Griset.

Le préjudice pour l'institution européenne s'élèverait, d'après les estimations du Parlement européen, à près de cinq millions d'euros de 2012 à 2017.