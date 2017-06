Bertrand renonce à briguer la présidence LR et soutient Pécresse

Le président de la région des Hauts-de-France Xavier Bertrand ne briguera pas la tête du parti Les Républicains en novembre et se dit prêt à soutenir Valerie Pécresse qui "serait une très bonne candidate", dans une interview au Journal du Dimanche (JDD).

Invoquant sa volonté de faire de sa région sa "priorité", M. Bertrand a annoncé qu'il "ne serai(t) pas candidat à l‘élection de novembre", dans un long entretien à l'hebdomadaire dominical.

"J’ai pris un engagement vis-à-vis des habitants des Hauts-de-France et j’ai l’intention de le tenir", a insisté l'ancien ministre du Travail de Nicolas Sarkozy.

"Et je ne crois plus aux partis politiques à l’ancienne", a-t-il poursuivi en déplorant un fonctionnement "parisien, centralisé alors qu’il faudrait donner le pouvoir au terrain". "Les idées ne sont jamais débattues", a-t-il encore grincé en évoquant une "hémorragie de militants" aux Républicains.

"Même si j’ai conscience que je peux l’emporter, je ne serai pas le responsable d’une nouvelle guerre des chefs", a encore relevé celui qui incarne une ligne centrale dans son parti, notamment face à celle de Laurent Wauquiez, davantage conservatrice, identitaire et qui "court après l'extrême droite", selon M. Bertrand.

Face au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, "Valérie Pécresse serait une très bonne candidate", a souligné M. Bertrand qui se dit "prêt à lui apporter (m)on soutien".

"Pour gagner, la droite et le centre doivent rassembler, et pas cliver, se réinventer, renouer avec la France populaire, parler à la fois à l’ouvrier et au chef d’entreprise, à l’infirmière et au chirurgien, à l’agriculteur et au fonctionnaire, au rural et à l'urbain", a-t-il égrené, en guise de feuille de route pour l'actuelle présidente de la région Ile-de-France.

Interrogé sur sa volonté de créer son propre parti, M. Bertrand a estimé que "la question ne se pose pas aujourd’hui".

"J’ai déjà un think tank, qui s’appelle la Manufacture", a-t-il relevé. "Et je vais réunir nombre de mes amis parlementaires début juillet pour leur expliquer ma position", a-t-il glissé, tout en dressant un sombre tableau de son parti actuel, traversé par d'importantes lignes de fractures idéologiques.

"En réalité, il n’y a plus grand-chose en commun entre nous. Nous continuons à vivre ensemble, mais ça fait bien longtemps qu’on ne s’aime plus. Et on a peut-être plus grand-chose à faire ensemble", a lancé M. Bertrand.

Par ailleurs, tout en rappelant avoir été en contact avec l'entourage d'Emmanuel Macron à la fin de la campagne présidentielle, M. Bertrand a marqué sa différence avec le chef de l'Etat dont il n'est "pas sûr qu’il ait envie de s’ouvrir aux idées des autres".

"Il a fait venir des gens de droite parce qu’il applique un adage connu: diviser pour régner", a cinglé M. Bertrand, tout aussi acide au sujet des premiers pas du nouveau locataire de l'Elysée. "En politique, le problème n’est pas de briller, mais de durer", a-t-il ainsi rappelé.