Castaner: le siège du PS, "symbole" d'un appareil "insupportable"

Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, ancien membre du Parti socialiste, n'est pas "choqué" par l'annonce de la vente du siège du PS rue de Solférino, "symbole" d'un appareil partisan "tellement insupportable".

"Je suis rentré au Parti socialiste par et pour Michel Rocard et je me sens toujours dans cette culture-là et dans cette philosophie-là. Mais cet appareil solferinien, que j'ai trouvé tellement insupportable dans mes batailles politiques y compris pendant les régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, fait que voir ce symbole disparaître ne me choque pas", a déclaré M. Castaner sur RMC.

Le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement "se sent toujours socialiste". "Je n'ai pas changé de valeurs, je suis de gauche, je reste de gauche", a-t-il dit.

Tête de liste PS en Provence-Alpes-Côte d'Azur lors des élections régionales de 2015, éliminé au premier tour, M. Castaner avait retiré sa liste au profit de Christian Estrosi (LR), finalement élu au second tour face à Marion Maréchal-Le Pen (FN).

Le Parti socialiste a pris la "décision de principe de mettre en vente" son emblématique siège parisien, a annoncé mardi le trésorier du parti, Jean-François Debat, à l'issue d'un bureau national du PS.