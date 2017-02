Cazeneuve sur les propos de Fillon: "tout simplement pas responsables"

Bernard Cazeneuve a "regretté" lundi les propos de François Fillon accusant le gouvernement de laisser "se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile", et a jugé que son accusation n'était "tout simplement pas responsable".

"La politique appelle, y compris pendant une période électorale, une dignité, une hauteur de vue et une exigence de vérité", a déclaré le Premier ministre, lors d'une visite au Salon de l'Agriculture, tôt lundi matin, en compagnie du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll.

"Je peux comprendre que certains candidats soient tentés de dissimuler derrière des polémiques une difficulté à faire campagne", a-t-il ajouté.

Le candidat de la droite à l'élection présidentielle, François Fillon, a "accusé" dimanche le gouvernement de laisser "se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile" qui perturbe la campagne, après des incidents visant plusieurs candidats.

"Franchement, quasi-guerre civile... Hier il nous disait coup d'Etat institutionnel et demain il nous dit quoi? Extermination des programmes? Holocauste des candidats?", a demandé le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas. Citant l'ancien président socialiste François Mitterrand, il a ajouté sur France 2: "les excès de langage, ce sont les procédés coutumiers de ceux qui veulent faire diversion".

"Il faut faire attention aux termes que l'on emploie", a insisté de son côté Bernard Cazeneuve. "Employer le terme de quasi-guerre civile quand on est un responsable politique éminent et qu'on sait quel est le niveau de mobilisation des forces de sécurité dans notre pays, ça n'est tout simplement pas responsable."

"Nous n'acceptons aucune violence à l'encontre d'aucun candidat", a dit le Premier ministre, souhaitant "rétablir la vérité", "par-delà les polémiques qui correspondent franchement à un abaissement du débat public".

"C'est d'abord ça la République, c'est la volonté de faire en sorte que dans l'espace public chacun puisse s'exprimer", a encore dit M. Cazeneuve.

Sur CNews, Thierry Solère, porte-parole de François Fillon, a répondu que "l'irresponsabilité, c'est celle de ce gouvernement qui n'assume pas son travail".

"Il faut regarder la réalité qui se passe sur le terrain. On est à 54 jours de l’élection présidentielle et partout en France (...) il y a des débordements qui sont organisés par des gens souvent d'extrême gauche, qui sont j'imagine parfaitement identifiés par les services de police et qui pourrissent l'organisation concrète sur le terrain de la campagne présidentielle", a-t-il ajouté.