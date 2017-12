Climat: Lepage appelle Macron à plus de cohérence entre "la parole et les actes"

L'ancienne ministre Corinne Lepage, soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle, a appelé mercredi le chef de l'Etat à plus de cohérence entre "la parole et les actes" en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Interrogée sur LCP, Mme Lepage estime que "jusqu'à présent, les décisions concrètes qui ont été prises en France ne vont pas du tout dans le sens de ce qui a été dit hier", lors du sommet "One Planet Summit" à Paris.

"Le Ceta (accord commercial entre l'UE et le Canada) est très mauvais pour le climat, les experts l'ont dit clairement, mais c'est pas grave, on y est allé", a-t-elle dénoncé, égrenant d'autres exemples comme "de nouvelles décisions d'autoroutes, de contournement de Rouen et de Strasbourg avec la destruction d'une très belle forêt".

"La parole, c'est formidable mais les décisions concrètes, c'est tout à fait autre chose. Il faut impérativement qu'il y ait une cohérence entre les deux", a-t-elle ajouté.

Sur le sommet organisé mardi, l'ancienne ministre estime que "c'était une super opération de communication pour le président de la République (...) C'est un sommet qui a permis de présenter mais ce n'est pas là où des décisions ont été prises", a-t-elle dit.

Emmanuel Macron "n'est pas un écologiste, soyons clairs. Je pense qu'il a pris conscience de l'importance des problèmes (...) et je pense qu'il a compris l'intérêt diplomatique qu'il y avait pour lui sur les questions climatiques", a-t-elle critiqué.

Un point de vue partagé par l'ancienne ministre du Logement Cécile Duflot qui a dénoncé sur franceinfo "un double discours" du chef de l'Etat: "On peut avoir l'impression qu'il utilise l'écologie comme un faire-valoir, comme un positionnement de communication et comme une stature internationale mais pas avec sincérité, et l'insincérité en matière écologique, elle est criminelle".