Confiance: Le Foll plaide pour l'abstention au sein du groupe PS

Stéphane Le Foll plaide pour l'abstention lors du vote sur la déclaration de politique générale d'Edouard Philippe, en souhaitant un groupe socialiste le plus "rassemblé possible" sur un credo "à la fois constructif" et "vigilant" à l'égard du gouvernement.

"Le débat sera au groupe". "Je plaiderai pour faire en sorte que le groupe soit le plus rassemblé possible sur une position qui me paraît être la plus juste, celle de l'abstention", a déclaré M. le Foll sur franceinfo.

L'ancien porte-parole des gouvernements Valls et Cazeneuve, qui n'avait pas de candidat de la République en marche (REM) face à lui lors des législatives dans la Sarthe, a prôné d'être "à la fois constructif mais en même temps vigilant".

Sa collègue socialiste Delphine Batho, qui s'était dite "plutôt sur une ligne d'abstention" la semaine dernière, a toutefois indiqué mercredi que son choix allait "dépendre du discours (de politique générale) du Premier ministre" le 4 juillet, tout en invitant le groupe Nouvelle Gauche à "respecter" les "engagements" pris par les députés "devant les citoyens" pendant les élections législatives, qu'ils soient en faveur d'un vote contre la confiance ou de l'abstention.

"Chacun des membres a pu prendre devant les citoyens de sa circonscription des engagements différents", a-t-elle dit sur LCP, indiquant qu'il fallait "respecter le fait que chacun conçoive qu'il est investi d'une légitimité supérieure à celle de la décision du groupe".

Le PS a affirmé samedi en Conseil national son appartenance à "l'opposition" à la majorité présidentielle. En revanche, le Conseil national a rejeté une formulation qui aurait préconisé aux parlementaires de voter contre la confiance au gouvernement.

Delphine Batho a jugé que ces positions du Conseil national étaient "lunaires", assénant que "nous qui avons été élus dans des circonstances très difficiles, nous considérons que nous sommes souverains pour prendre les bonnes décisions".

Le président du groupe Olivier Faure a indiqué que le groupe "adoptera une position" sur la déclaration de politique générale, prônant pour sa part de "ne pas voter la confiance" au gouvernement.