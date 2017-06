Dans son portrait officiel, Emmanuel Macron "maîtrise les symboles"

Quels messages Emmanuel Macron a-t-il cherché à faire passer dans son portrait officiel, diffusé jeudi sur Twitter avant un affichage dans les mairies et services publics de France? Pour la sémiologue Élodie Mielczareck, spécialisée dans la communication politique, le président "maîtrise les symboles" en usant des "codes de la publicité".

QUESTION: Pouvez-vous décrypter les principaux symboles du portrait?

REPONSE: "On est clairement sur des codes esthétiques là où le prédécesseur d'Emmanuel Macron François Hollande avait choisi des codes plutôt réalistes avec Raymond Depardon, dont le portrait donnait l'impression d'une photo prise sur le vif. Ici on est presque sur les codes de la publicité.

Puis vient la structure sous-jacente. Cette photographie est dichotomique: elle réunit l'ancien monde et le nouveau monde, comme il aime à les appeler. D'un côté on a la vieille horloge, le vieux téléphone et les livres et de l'autre l'iPhone.

On voit à la fois l'intérieur du bureau et l'extérieur des jardins, là où ses prédécesseurs avaient choisi: on se souvient de François Mitterrand et Nicolas Sarkozy qui avaient choisi l'intérieur du bureau quand François Hollande et Jacques Chirac avaient opté pour l'extérieur. Emmanuel Macron réunit les deux, ce qui est très congruent par rapport à sa ligne idéologique.

Q: Sur les réseaux sociaux, ce portrait a été beaucoup comparé à celui de Barack Obama, êtes-vous d'accord?

R: "Il me semble que ce portrait est un peu plus recherché, avec beaucoup de références, là où celui d'Obama était plus classique. On pourrait penser cette photographie comme une sorte de vanité moderne, avec l'orfèvrerie qui représente la richesse, l'horloge qui représente la vacuité du temps qui s'écoule, le livre qui représente la connaissance ouverte... les signaux religieux sont remplacés par des signaux républicains: les drapeaux.

Outre cette référence implicite qui date de la Renaissance, on trouve une référence plus moderne avec la mise en abyme devant la fenêtre ouverte : la photo est une ouverture sur le bureau qui est une ouverture sur les jardins. Ce sont des jeux qui ont été très utilisés par les surréalistes, comme Dali ou Magritte."

Q: En quoi ce portrait reflète-t-il la stratégie de communication d'Emmanuel Macron?

R: "C'est une image très contrôlée, très travaillée. Chaque chose est à sa place. La symétrie dans la composition renvoie à une position centriste. Emmanuel Macron maîtrise les symboles, il a compris qu'aujourd'hui avec la génération Snapchat, l'image est bien plus opérante que les mots."